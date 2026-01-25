FA описал «идеальный шторм» для Тайваня на фоне эскалации с Китаем

Перемещение внимания США с Тайваня на Западное полушарие, скептическое отношение Пекина к западным санкциям и другие факторы могут создать благоприятные для Китая условия для захвата острова, пишет Foreign Affairs

Фото: Ann Wang / Reuters

Переключение внимания Вашингтона с Тайваня на Западное полушарие, сомнение Китая в действенности западных санкций против него, а также возможность удерживания власти в КПК Си Цзиньпином — эти и другие факторы могут сложиться в сценарий «идеального штора» для Тайваня на фоне эскалации с Китаем, их описал Foreign Affairs.

«Идеальный шторм» (англ. perfect storm) — фразеологизм, обозначающий ситуацию, в которой редкое сочетание нескольких неблагоприятных факторов приводит к катастрофическим последствиям, превышающим эффект каждого фактора по отдельности.

Си Цзиньпин поручил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) быть готовой к силовому сценарию по отношению к Тайваню к 2027 году, однако сам 2027-й — год партийного съезда Коммунистической партии Китая (КПК) — традиционно требует максимальной стабильности, пишет FA. Любые шаги, способные нарушить внутрипартийный баланс, обычно откладываются. Кроме того, в этот период может начаться процесс преемственности власти: Си может постепенно отказаться от части должностей, что снижает готовность к крупной военной кампании.

Тем не менее, если Си сохранит полный контроль и увидит шанс реализовать цель «воссоединения», он, скорее всего, попытается им воспользоваться. До сих пор главный сдерживающий фактор — неопределенность реакции США. Сейчас в Пекине считают, что администрация Дональда Трампа менее склонна защищать Тайвань, чем любая предыдущая американская администрация. Приоритет Вашингтона смещается к Западному полушарию, а Китай перестает восприниматься США как ключевая угроза.

Это создает для Пекина ограниченное «окно возможностей». Конфликт на Украине отвлекает США, а экономическое давление Вашингтона на Тайбэй ослабляет позиции тайваньской власти. Любые шаги Тайваня, которые Китай сочтет провокационными, могут вызвать жесткий ответ, как показали недавние учения НОАК в конце декабря 2025 года, имитирующие блокаду острова.

КПК, пишет FA, избегает риска и действует только при уверенности в успехе. Хотя чистки в НОАК подорвали опыт командования, без вмешательства США Китай имеет превосходство над Тайванем в военной мощи. Поэтому разрыв в численности войск и военных бюджетах делает долгосрочное сдерживание Китая сложной задачей для острова, отмечает газета.

Кроме того, важным является фактор ослабления санкций против Китая. После торгового противостояния с США Пекин стал меньше бояться экономического давления и больше сомневается в способности Запада консолидировано «наказать» Китай за силовой сценарий, подчеркнула FA.

Издание отмечает, что совокупность этих факторов не означает немедленного вторжения Китая на Тайвань — сейчас нет признаков мобилизации или логистической подготовки. Однако, как пишет газета, вера Китая в «мирное воссоединение» ослабевает, а ощущение благоприятного момента для захвата усиливается. В результате нынешняя комбинация факторов может стать для Китая лучшей возможностью решить тайваньский вопрос силой, что станет «идеальным штормом» для Тайваня.

Шестые начиная с 2022 года военные учения Китая «Справедливая миссия-2025» вокруг Тайваня начались в конце декабря 2025 года. Они проводились с участием всех родов войск. Минобороны Тайваня 30 декабря отчиталось о 130 самолетах и 22 кораблях НОАК, зафиксированных в рамках этих учений. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что учения НОАК направлены против сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня, и вмешательства извне. По его словам, цель маневров — пресечь сговор, угрожающий миру в Тайваньском проливе, и защитить суверенитет и территориальную целостность Китая. Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает продвигаемую Пекином модель «одна страна, две системы».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва поддержит Китай в случае возможного обострения ситуации в Тайваньском проливе. «Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — заявил он.