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Политика ,  
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Bloomberg объяснил чистки в армии Китая «подрывающей войска коррупцией»

Чистки в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые затронули в том числе офицерский состав ракетных войск, исключают гипотетическую войну за Тайвань в скором времени, считают авторы Bloomberg
Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

Наиболее вероятной причиной чисток в армии Китая стала «подрывающая войска коррупция», которая негативно сказывается на боеспособности и качестве вооружений, пишет Bloomberg, проанализировавший отставки и задержания офицеров китайской армии за последние годы.

По подсчетам агентства, с середины 2023 года до конца 2024 года правительство КНР «внезапно» отправило в отставку не менее 30 высокопоставленных военных, включая тогдашнего министра обороны Ли Шанфу. По меньшей мере пятеро из уволенных офицеров были связаны с секретными ракетными войсками, которые Си Цзиньпин реорганизовал в 2015 году.

Bloomberg отмечает, что китайский лидер выделил миллиарды долларов на преобразование армии к 2027 году, однако главной проблемой для него, по всей видимости, остается сохраняющееся в НОАК взяточничество. Это подрывает возможности таких подразделений, как ракетные войска, которые в том числе контролируют ядерный арсенал страны и «могут сыграть решающую роль в случае вторжения Пекина на Тайвань», оценило агентство.

«Хотя Китай добился быстрого прогресса в военной технике, построив все — от авианосцев до гиперзвуковых ракет, его способность превратить это в эффективные боевые операции остается серьезной проблемой, особенно если придется вести какие-либо боевые действия», — пишут авторы статьи.

Агентство напоминает, что Ли Шанфу ранее отстранили именно за коррупцию, а теперь Пекин заявил, что расследование ведется и против куратора политической лояльности в вооруженных силах адмирала Мяо Хуа, являющегося пятым человеком в НОАК. Мяо также является членом Центрального военного совета (ЦВС) КПК — высшего органа, осуществляющего военное руководство НОАК и состоящего из шести человек.

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«Последние расследование [против Мяо] указывает на более глубокую и сложную системную проблему в НОАК, искоренить которую с трудом удается даже Си Цзиньпину, несмотря на всю сосредоточенную в его руках власть», — заявил Bloomberg доцент кафедры политологии в Наньянском технологическом университете в Сингапуре Дилан Ло.

Расследования коррупции в НОАК проводятся группой по борьбе с коррупцией Центральной военной комиссии, однако известно об этих расследованиях немного, поскольку в основном дела рассматриваются в закрытом режиме, указывает агентство. Авторы статьи полагают, что Пекин намеренно не публикует информацию, которая могла бы навредить репутации КПК или «запятнать восприятие огромной боевой силы страны».

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Си с момента прихода к власти сделал борьбу с коррупцией одним из своих ключевых приоритетов. В январе 2013 года, вскоре после избрания генеральным секретарем ЦК КПК, он провозгласил курс на «нулевую терпимость» к коррупции и призвал «бить и мух, и тигров», то есть вести борьбу как с мелкими, так и с крупными взяточниками. «Коррупция — это раковая опухоль, подрывающая жизнеспособность и дееспособность партии, и борьба с коррупцией — это самый тщательный из существующих способов самореволюции. Пока существуют благодатная почва и условия для коррупции, мы должны продолжать трубить в рог и ни на минуту не останавливаться в своей борьбе с ней», — цитировал китайского лидера телеканал CGTN в январе.

16 декабря в ведущем журнале Центрального комитета КПК «Цюши» вышла статья Си, посвященная необходимости «самореволюции». В ней председатель КНР утверждает, что лишь при помощи самосовершенствования и повышения управленческих навыков КПК сможет избежать упадка и остаться «сильным руководящим ядром в деле построения социализма с китайской спецификой». Внутрипартийный самоконтроль, по мнению председателя, должен сочетаться с контролем со стороны народных масс.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
коррупция взяточничество НОАК Китай Си Цзиньпин ракетные войска
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