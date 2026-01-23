 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico узнало о попытках ЕС убедить Трампа отправить военных на Украину

Politico: европейские лидеры пытались убедить Трампа отправить войска на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Европа предпринимала попытки убедить Трампа, что американский контингент на Украине — единственный способ обеспечить устойчивый мир. Президент США исключал отправку военных «на территорию боевых действий»
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Европейские лидеры потратили «бесчисленное количество часов», пытаясь убедить президента США Дональда Трампа и его команду в том, что отправка американских военных на Украину в качестве основы для гарантий безопасности — единственный способ добиться устойчивого мира, пишет Politico.

В частности, такие попытки предпринимали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отмечает издание. Однако европейские чиновники указали в беседе с изданием, что Трамп до сих пор был для Европы ненадежным союзником, поэтому неясно, насколько прочны на деле могут быть такие гарантии.

Как утверждает Politico, сейчас перед европейскими лидерами стоят две задачи: во-первых, вновь сосредоточиться на краткосрочных приоритетах — установлении мира на Украине и урегулировании напряженности вокруг Гренландии; во-вторых, разработать стратегию для жизни в условиях нового миропорядка. Камнем преткновения в обоих случаях является вопрос доверия, пишет газета.

Трамп рассказал о единственной трате США на Гренландию
Политика
Фото:Chris Christophersen / Shutterstock

В Европе считают, что при Трампе установился «пост-давосский» миропорядок, который характеризуется, в первую очередь, ослаблением доверия между странами Запада, сообщала Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. После прихода к власти Трамп развязал против Европы торговую войну и неоднократно грозил ей пошлинами и тарифами. Разногласия возникли из-за оборонных бюджетов в рамках НАТО, а в последнее время напряженность возникла вокруг Гренландии.

На фоне дискуссий о предоставлении гарантий безопасности Киеву сформировалась «коалиция желающих» — объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания. Однако Киев добивается получения гарантий безопасности в том числе от США. Трамп считает, что основную ответственность за это должна взять на себя Европа. Ранее он исключал отправку американских войск «на территорию боевых действий».

Москва выступает против присутствия в соседней стране иностранного контингента. В то же время власти России не против предоставления Украине гарантий Запада. «Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — говорил президент Владимир Путин.

