Politico узнало, что США ставят свои гарантии для Киева выше европейских

США считают, что американские гарантии безопасности для Украины более важны, чем европейские, пишет Politico со ссылкой на американского чиновника после переговоров в ОАЭ.

«Усилия Коалиции желающих — это хорошо. У них было несколько вертолетов, несколько военнослужащих и несколько гарантий, но если вы поговорите с украинцами, то поймете, что на самом деле важны именно американские гарантии безопасности», — сказал собеседник.

Одним из главных камней преткновения в переговорах стали гарантии для Украины, отмечает издание. Европейские страны настаивают на размещении небольшого контингента войск на территории Украины для контроля за соблюдением прекращения огня, Франция и Германия возглавляют инициативу. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет размещать войска на территории Украины, но окажет помощь. Пентагон уточнил, что речь идет о спутниковой и разведывательной поддержке и материально-техническом обеспечении.

