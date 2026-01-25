 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Politico узнало, что США ставят свои гарантии для Киева выше европейских

Сюжет
Мирный план по Украине

США считают, что американские гарантии безопасности для Украины более важны, чем европейские, пишет Politico со ссылкой на американского чиновника после переговоров в ОАЭ.

«Усилия Коалиции желающих — это хорошо. У них было несколько вертолетов, несколько военнослужащих и несколько гарантий, но если вы поговорите с украинцами, то поймете, что на самом деле важны именно американские гарантии безопасности», — сказал собеседник.

Одним из главных камней преткновения в переговорах стали гарантии для Украины, отмечает издание. Европейские страны настаивают на размещении небольшого контингента войск на территории Украины для контроля за соблюдением прекращения огня, Франция и Германия возглавляют инициативу. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет размещать войска на территории Украины, но окажет помощь. Пентагон уточнил, что речь идет о спутниковой и разведывательной поддержке и материально-техническом обеспечении.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Трамп раскритиковал власти Миннесоты на фоне убийства мужчины агентом ICE Политика, 02:55
Politico узнало, что США ставят свои гарантии для Киева выше европейских Политика, 02:32
Крупнейшая буровая установка США рухнула на Аляске Общество, 01:56
Рейс на Кубу, где застряли туристы из России, отложили Общество, 01:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Белгороде от обстрела остановилась станция, обеспечивающая дома теплом Политика, 01:05
В США не исключили, что встреча Путина и Зеленского «очень близка» Политика, 01:03
Мурманский губернатор рассказал о ходе восстановления электроснабжения Общество, 00:43
В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах Общество, 00:29
Назван средний чек россиянина за один поход в магазин Общество, 00:04
Мэр Белгорода сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры Политика, 24 янв, 23:55
Уиткофф оценил переговоры в ОАЭ Политика, 24 янв, 23:48
Axios рассказало об обеде в ОАЭ, где «все выглядели почти как друзья» Политика, 24 янв, 23:44
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода Политика, 24 янв, 23:25