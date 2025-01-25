Автобусы с палестинскими заключенными выехали из Израиля. Видео
Израиль отправил в город Рамалла за Западном берегу 114 палестинских заключенных , освобожденных из тюрем, в рамках соглашения о прекращении огня с движением ХАМАС, передает Al Qahera.
Тюремная служба Израиля сообщила, что всего освободила 200 палестинских заключенных. Помимо отправленных в Рамаллу еще 70 депортируют в Египет, 16 отправят в сектор Газа, уточняет «Галей Цахал».
ХАМАС, в свою очередь, передал Красному Кресту четырех израильских заложниц.
Тюремная служба Израиля сообщила, что всего освободила 200 палестинских заключенных. Помимо отправленных в Рамаллу еще 70 депортируют в Египет, 16 отправят в сектор Газа, уточняет «Галей Цахал».
Соглашение Израиля и ХАМАС вступило в силу 19 января, первый этап продлится до 19 января. В его рамках боевики пообещали выпускать по три человека каждую субботу, а в последний день сделки — 14. В обмен Израиль освободит более 1850 палестинских заключенных.
19 января ХАМАС передал трех израильских заложников, а еврейское государство освободило 90 осужденных.
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