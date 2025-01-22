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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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«Царь границы» Трампа сообщил об операции против нелегальных мигрантов

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп заявлял, что после его возвращения в Белый дом массовые депортации нелегальных мигрантов начнутся «очень быстро», и заявлял о необходимости «выдворить преступников из нашей страны»
Фото: Aaron P. Bernstein / Getty Images
Фото: Aaron P. Bernstein / Getty Images

Иммиграционно-таможенная полиция (ICE) США начала операцию по задержанию нелегальных мигрантов для их депортации, сообщил в эфире CNN Томас Хомман, который в администрации Дональда Трампа отвечает за надзор за иммиграцией, за безопасность на море и в авиации. Чиновника называют «царем границы».

«Как я уже говорил, они сосредоточены на угрозах общественной безопасности. Это будет нашим приоритетом с самого начала», — заявил Хомман.

По словам чиновника, операции нельзя назвать рейдами, они направлены против людей с судимостями или тех, кто представляет угрозу. «Они [полиция] точно знают, кого ищут и где их найти», — заявил Хомман, добавив, что сотрудники службы действуют по всей стране. Конкретных деталей и мест проведения операций он не уточнил.

Трамп, вступивший в должность президента 20 января, обещал, что после его возвращения в Белый дом массовые депортации нелегальных мигрантов начнутся «очень быстро». «Мы должны выдворить преступников из нашей страны», — заявлял он. По данным источников CNN, новая администрация сначала сосредоточится на выдворении нелегалов с криминальным прошлым в крупных мегаполисах, таких как Чикаго, Денвер и Вашингтон.

Какие указы Трамп подписал в первый день в Белом доме
Политика
Дональд Трамп

В свой первый день на посту 47-го президента Трамп подписал десятки указов, часть из которых касается иммиграционных вопросов. В частности, республиканец ввел чрезвычайное положение на границах США, поручил военным заняться вопросами защиты южной границы от нелегальной иммиграции и отменил практику catch and release (англ. «поймай и отпусти»), в рамках которой правоохранительные органы отпускали на свободу мигрантов на то время, пока они ожидают слушаний в иммиграционном суде, вместо того чтобы весь этот период содержать их под стражей.

Но насколько масштабна эта операция и насколько быстро ее можно будет осуществить, будет зависеть отчасти от того, сможет ли администрация преодолеть ряд препятствий, заявили иммиграционные эксперты. К ним относятся сопротивление со стороны некоторых городов и местных правоохранительных органов, дефицит бюджета и персонала для иммиграционной и таможенной полиции, иски от правозащитных групп и вопросы о сотрудничестве стран, необходимом для увеличения числа депортаций.

Как быстро Трампу удастся осуществить план массовой депортации. зависит от ряда факторов, отмечает NBC со ссылкой на экспертов. Сотрудники ICE могут столкнуться с рядом препятствий, например, сопротивлением со стороны местных правоохранительных органов, дефицитом бюджета и нехваткой персонала, исками от правозащитных групп.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп нелегальные мигранты депортация США граница
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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