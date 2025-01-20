Новая администрация США закрыла приложение для мигрантов

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Администрация вступившего в должность президента США Дональда Трампа прекращает работу приложения CBP One, которое позволяло мигрантам легально въезжать в США, сообщил телеканал CNN.

Это приложение было основным путем, которым пользовались желающие переехать в США. Таким образом, граница для просителей убежища в стране фактически закрылась.

По данным разработчиков приложения — погранично-таможенной службы США, с этого дня его функции, «которые ранее позволяли нелегальным иностранцам подавать предварительную информацию и записываться на прием в восьми юго-западных пограничных пунктах въезда, больше недоступны». Уже назначенные приемы отменены.