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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Новая администрация США закрыла приложение для мигрантов

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Daniel Diaz / Reuters
Фото: Daniel Diaz / Reuters

Администрация вступившего в должность президента США Дональда Трампа прекращает работу приложения CBP One, которое позволяло мигрантам легально въезжать в США, сообщил телеканал CNN.

Это приложение было основным путем, которым пользовались желающие переехать в США. Таким образом, граница для просителей убежища в стране фактически закрылась.

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Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

По данным разработчиков приложения — погранично-таможенной службы США, с этого дня его функции, «которые ранее позволяли нелегальным иностранцам подавать предварительную информацию и записываться на прием в восьми юго-западных пограничных пунктах въезда, больше недоступны». Уже назначенные приемы отменены.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
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