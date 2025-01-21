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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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«Страна» рассказала, как решение Трампа о помощи навредит Украине

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Возвращение Трампа в Белый дом
Решение Трампа приостановить программы помощи за рубежом скажется, в частности, на финансировании от USAID, которая спонсирует множество проектов на Украине, пишет «Страна». В Раде заявили, что эти проекты обеспечены на три месяца
Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

Приостановка США всех программ помощи другим странам на 90 дней затронет в первую очередь средства, выделяемые американскими государственными агентствами, в частности Агентством США по международному развитию (USAID), пишет «Страна».

Оно оказывает прямую бюджетную поддержку украинскому правительству: с 24 февраля 2022 года размер такой помощи превысил $30 млрд, следует из данных на сайте агентства. За это время USAID также предоставило Киеву гуманитарную помощь на сумму $2,6 млрд и поддержку в целях развития на сумму $5 млрд.

Кроме того, агентство финансирует множество проектов на Украине, включая проекты по развитию демократии, борьбе с коррупцией, кибербезопасности, энергетике и ряд других. Большинство контрактов USAID заключило с американскими организациями, которые занимаются этими проектами.

Одним из самых крупных получателей грантов является консалтинговая фирма из Вашингтона Chemonics International Inc., которая курирует проекты по повышению «устойчивости украинской демократии», поддержке децентрализации, а также по укреплению системы правосудия на Украине, отмечает «Страна». Ряд этих проектов рассчитан до 2026 года.

Также USAID спонсирует международные и зарубежные организации. В числе поддерживаемых проектов — медиапрограмма Internews Network, запланированная до 30 сентября. Ее целями являются «укрепление роли СМИ в демократических процессах на Украине и расширение доступа граждан к качественной информации для противодействия вредоносному влиянию и поддержке европейской интеграции», пишет издание.

Организация «Internews Украина» также получила финансирование программы по продвижению реформ, которые «укрепят Верховную раду Украины как современный, эффективный институт, который способствует подотчетности и демократическому развитию» страны.

Украинская неправительственная организация «Гражданская сеть «Опора» получила финансирование на проект по контролю выборов и политических процессов, который рассчитан до 31 января 2026 года.

В Раде назвали вызовом решение Трампа приостановить помощь другим странам
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Международная некоммерческая организация Pact получила от американского агентства финансирование по ряду программ по укреплению гражданского сообщества, а также в сфере медицины. Одна из них, рассчитанная до 2027 года, направлена на «укрепление потенциала правительства Украины по предотвращению, выявлению и реагированию на угрозы общественному здоровью, поддержку критически важных услуг общественного здравоохранения во время кризиса».

Глобальная компания DAI получила от USAID грант на проект кибербезопасности критической инфраструктуры Украины еще в 2020 году. Программа должна завершиться 16 сентября. Также DAI занимается программами по борьбе с коррупцией и проектами в агросекторе.

Центр передового опыта аудита Счетной палаты США при поддержке USAID оказывает помощь Счетной палате Украины в проведении аудита бюджетных расходов, включая прямую поддержку американского правительства. Этот проект запланирован с января 2023 года по январь 2026 года.

Трамп подписал указ о приостановке помощи США на развитие другим странам
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Дональд Трамп

В то же время решение Трампа не затронет бóльшую часть военной помощи Украине, которая выделяется из бюджета при одобрении конгресса. Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта, но лишь затягивает его.

Трамп, обосновывая решение о приостановке помощи, заявил: «Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента». В связи с этим будет проведена проверка всех программ на соответствие политике новой администрации.

Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко связал решение нового президента приостановить помощь с необходимостью провести аудит, после которого поддержка продолжится. Он усомнился, «будет ли какая-то приостановка сейчас», отметив, что проекты USAID обеспечены финансированием на три месяца, так что начатые в 2024 году программы продолжат действовать.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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