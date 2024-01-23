Парламент Турции одобрил заявку Швеции в НАТО

Парламент Турции дал согласие на вступление Швеции в НАТО. Теперь ее присоединение к альянсу зависит только от решения Венгрии. Как скоро это может произойти — в материале РБК

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На каких условиях Анкара одобрила заявку Швеции

23 января в парламенте Турции прошли дебаты по заявке Швеции на вступление в НАТО. Для одобрения ратификационного протокола требовалось простое большинство участвовавших в голосовании депутатов Великого национального собрания, в котором правящая Партия справедливости и развития и ее союзник — Партия националистического движения — имеют более 300 из 600 мест. Всего голосовало 346 депутатов: за — 287, против — 55, воздержались — 4.

Теперь соответствующий указ должен подписать президент Турции. В случае с Финляндией у Реджепа Тайипа Эрдогана на это ушло несколько дней.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года; Турция выступила против. Стороны начали переговоры по устранению разногласий. В конце июня 2022 года Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали Мадридский меморандум — «дорожную карту» процесса принятия в НАТО северных стран. Однако Турция оставалась недовольной тем, как Швеция выполняет это соглашение. Анкара требовала от Стокгольма не только признания Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией, но и выдачи ее членов. В конце января 2023 года процесс вступления Швеции был вовсе приостановлен из-за акций со сжиганием Корана в Стокгольме. 4 апреля 2023 года Финляндия официально вступила в альянс, а Швеция продолжила переговоры с Турцией при поддержке союзников в НАТО. В ноябре 2023 года власти Швеции внесли изменения в Конституцию «для более жесткого противодействия терроризму». К концу года Стокгольм начал выдавать Анкаре курдских активистов. В октябре президент Турции внес в парламент пакет документов, связанных со вступлением Швеции в НАТО. 26 декабря их одобрила парламентская комиссия по международным делам.

Депутат парламента Турции, член оппозиционной Республиканской народной партии Озтюрк Йылмаз заявил РБК, что депутаты не оспаривают право Швеции на членство в НАТО, однако выражают беспокойство по поводу обещаний Стокгольма. «Анкара выступает за расширение альянса — это стратегия, которую она приняла. Однако многие депутаты дискутируют о том, выполнит ли Швеция все свои обещания, прежде чем членство в альянсе будет одобрено. Некоторые считают, что Стокгольм сделал недостаточно. Анкара хочет реальных действий», — пояснил он.

Турция также увязывает одобрение заявки Швеции с принятием конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей. В 2021 году Турция запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и несколько десятков комплектов авионики Block 70 для модернизации уже имеющихся у нее самолетов. В январе 2023 года администрация Джо Байдена неофициально уведомила конгресс о готовности к этой сделке. В конце декабря Анкара и Вашингтон завершили технические переговоры по ней. 17 января представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что президент Байден по-прежнему выступает за продажу Турции F-16 и модернизацию имеющихся истребителей. В свою очередь, ключевые конгрессмены заявили, что сделка будет одобрена, если Анкара снимет свои возражения по приему Швеции в НАТО.

При этом сейчас глава МИД Турции Хакан Фидан находится в Нью-Йорке, где проходят заседания Совета Безопасности ООН. Комментируя сообщение о соответствующем голосовании в турецком парламенте, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател выразил надежду на продвижение процесса по вступлению Швеции в НАТО. По его словам, Стокгольм уже выполнил все обязательства перед Анкарой.

Турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан заявил РБК, что решение Анкары объясняется ее политикой баланса между Западом и Россией. «С одной стороны, Турция поддерживает расширение НАТО. С другой стороны, отказывается ввести санкции против РФ. В этом контексте следует оценивать и решение парламента по заявке Стокгольма», — отметил эксперт.

Как скоро Швеция сможет присоединиться к альянсу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Швеция станет 32-м членом альянса не позднее июля. Однако заявку Стокгольма также пока не ратифицировал Будапешт. Венгерские власти часто осуждали Швецию за «неоднократное стремление раскритиковать Венгрию» за ее внешнюю и внутреннюю политику.

15 января телеканал ATV со ссылкой на заместителя премьер-министра Венгрии Жолта Семьена сообщил, что в программу правительства на весеннюю парламентскую сессию 2024 года ратификация соглашения о вступлении Швеции в НАТО не включена. Однако, как отметили журналисты, это не значит, что вопрос не будет рассмотрен — как правило, действия с международными договорами в план не включаются. Позже глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Швеция не предпринимает необходимых шагов для вступления в НАТО и ведет себя безучастно в этом вопросе.

При этом 23 января венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что предложил главе шведского правительства лично обсудить перспективы вступления страны в НАТО. «Сегодня я отправил письменное приглашение премьер-министру Ульфу Кристерссону посетить Венгрию для переговоров о вступлении Швеции в НАТО», — написал Орбан в соцсети X (ранее в Twitter). Позднее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что не видит смысла в обсуждении вопроса членства Швеции в НАТО с Орбаном, уточнив все же, что «предметы для разговора есть».

По мнению политолога, преподавателя кафедры европейских исследований в Лундском университете (Швеция) Анамарии Дутчак Сегестен, которое приводит издание Svenska Dagbladet, решение Венгрии по заявке Стокгольма теперь будет принято «очень быстро». «Неопределенность Венгрии достигла своего предела», — считает она.

Ранее Гуйяш предлагал шведскому правительству связаться с ним, чтобы обсудить вопросы, которые беспокоят венгерский парламент. Оппозиция в Венгрии требует от правительства как можно скорее поставить на голосование вопрос о ратификации заявки Швеции, подчеркивая, что правящая партия блокирует ее уже полтора года.

В сентябре 2023 года Орбан говорил о том, что Будапешту не стоит спешить в этом вопросе. По его словам, на данный момент «ничего не угрожает безопасности Швеции», а потому у Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия страны в альянс. Однако в последние недели власти Швеции активно призывают население страны готовиться к возможной войне. Главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин заявили, что мир не является «неизменной константой». Булин призвал всех включиться в создание «тотальной обороны» и, в частности, рекомендовал должностным лицам обеспечить функционирование убежищ, принять план экстренного водоснабжения и поставок продовольствия.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому заявления об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине — «чушь». При этом потенциальное вступление Швеции в альянс Москва считает угрозой для безопасности России. В Москве неоднократно повторяли, что вступление Швеции в НАТО учитывается при стратегическом военном планировании.

Анна Висландер, генеральный секретарь Шведской оборонной ассоциации, поясняла, что после вступления Швеции в НАТО в Балтийском регионе появится «единая и связанная между собой структура», и допускала размещения шведских войск в странах Балтии. Швеция также примет участие в крупнейших после холодной войны учениях НАТО в Европе Steadfast Defender 2024, которые начнутся в конце января.