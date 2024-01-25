 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Депутат от «Яблока» Рыжков решил уйти из Мосгордумы

Мосгордума рассмотрит вопрос о сложении полномочий Владимира Рыжкова
Владимир Рыжков написал заявление о сложении полномочий депутата Мосгордумы, она одобрила его уход. Постановление находится на подписании. Рыжков не раз выступал на стороне оппозиционеров, был сопредседателем партии ПАРНАС
Владимир Рыжков
Владимир Рыжков (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Экс-депутат Госдумы от партии «Яблоко» Владимир Рыжков написал заявление о сложении полномочий в Мосгордуме, она одобрила его уход. Проект постановления внесен 22 января.

«Проектом постановления Московской городской думы в связи с письменным заявлением депутата Московской городской думы о сложении своих полномочий <...> досрочно прекращаются полномочия депутата Московской городской думы В.А. Рыжкова. По представленному проекту постановления замечаний не имеется», — говорится в заключении государственно-правового управления аппарата Мосгордумы.

Рыжков с 1993 по 2007 год был депутатом Государственной думы, в 1997–1999 годах занимал должность заместителя председателя. В 2006–2014 годах был сопредседателем партии «Республиканская партия России — Партия народной свободы» (ПАРНАС), участвовал в акциях протеста.

Рыжков — кандидат исторических наук, профессор Высшей школы экономики, вел передачи на радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидировано в начале марта 2022 года после заявления Генпрокуратуры о том, что ресурс опубликовал материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине).

Весной 2021 года его задержали, а позже оштрафовали на 20 тыс. руб. за репост публикации о несанкционированном митинге. Как рассказывал сам Рыжков, причиной стал его репост новости «Эха Москвы» в Twitter (сейчас — X), в которой сообщалось об акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. «Ни в новости «Эха Москвы», ни в моем продублированном тексте нет признаков организации или призыва. Это информирование со ссылкой на зарегистрированное СМИ», — сказал Рыжков. По мнению полиции, он призывал к участию в несогласованной акции.

Депутат Мосгордумы Ступин заявил, что уехал из России в Армению
Политика
Евгений Ступин

Летом 2022 года СМИ писали, что Рыжков уехал в Германию. Как заявил лидер фракции «Яблоко» Максим Круглов, депутат отправился в отпуск и собирался вернуться к заседаниям в Думе.

В этом году Рыжков выступил в поддержку координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, которого обвиняют в оправдании терроризма. Как говорил сам Удальцов, дело против него завели из-за постов «в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм». Речь идет об участниках марксистского кружка, которых обвиняют в создании и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК). Фигуранты находятся под стражей с марта прошлого года, суд идет в Екатеринбурге. Среди них — депутат курултая Башкирии от КПРФ и региональный координатор «Левого фронта» Дмитрий Чувилин.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Сергей Удальцов убежденный коммунист, я либерал. Каждый из нас имеет конституционное право свободно говорить и отстаивать свои взгляды. Преследование Сергея за слова — политическая репрессия в чистом виде. Солидарность с Сергеем и другими политзаключенными», — написал Рыжков в своем телеграм-канале в день задержания Удальцова.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Рыжков партия Яблоко Мосгордума сложение полномочий
Материалы по теме
Депутат Мосгордумы назвал три причины его исключения из КПРФ
Политика
Бывшего члена КПРФ исключили из фракции в Мосгордуме
Политика
Депутат Мосгордумы Ступин заявил, что уехал из России в Армению
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 16:30
Менторы, платформа и обучение: как развивать команду в новых условиях РБК и Softline, 17:20
Путин назвал выпускникам способ повысить зарплату Общество, 17:20
Продажи элитного жилья в Москве выросли за год в 1,5 раза Недвижимость, 17:18
Совкомбанк предложил накопительный счет со ставкой 16% Пресс-релиз, 17:16
Финские пограничники задержали 18 мигрантов вблизи границы с Россией Политика, 17:02
ФСБ и ФНС провели обыски у донецкого производителя сигарет Бизнес, 17:00
На заводе ПСМА в Калуге появились новые иномарки. Репортаж Авто, 16:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин повысил президентские стипендии до ₽30 тыс. Общество, 16:48
Собственные торговые марки, готовая еда: все – о трендах food-индустрии РБК и Яндекс Реклама, 16:40
Bloomberg узнал о планах Венгрии поддержать фонд помощи ЕС Украине Политика, 16:32
Worldcoin выпустит новое устройство для сканирования глаз в стиле Apple Крипто, 16:32
ЕЦБ оставил ставку по депозитам на рекордном уровне Инвестиции, 16:26
Лучший бомбардир «Локомотива» отказался от перехода в «Зенит» Спорт, 16:22
Защита Треповой, получившей 27 лет за теракт, решила обжаловать приговор Политика, 16:19