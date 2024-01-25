Депутат от «Яблока» Рыжков решил уйти из Мосгордумы

Владимир Рыжков написал заявление о сложении полномочий депутата Мосгордумы, она одобрила его уход. Постановление находится на подписании. Рыжков не раз выступал на стороне оппозиционеров, был сопредседателем партии ПАРНАС

Владимир Рыжков (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Экс-депутат Госдумы от партии «Яблоко» Владимир Рыжков написал заявление о сложении полномочий в Мосгордуме, она одобрила его уход. Проект постановления внесен 22 января.

«Проектом постановления Московской городской думы в связи с письменным заявлением депутата Московской городской думы о сложении своих полномочий <...> досрочно прекращаются полномочия депутата Московской городской думы В.А. Рыжкова. По представленному проекту постановления замечаний не имеется», — говорится в заключении государственно-правового управления аппарата Мосгордумы.

Рыжков с 1993 по 2007 год был депутатом Государственной думы, в 1997–1999 годах занимал должность заместителя председателя. В 2006–2014 годах был сопредседателем партии «Республиканская партия России — Партия народной свободы» (ПАРНАС), участвовал в акциях протеста. Рыжков — кандидат исторических наук, профессор Высшей школы экономики, вел передачи на радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидировано в начале марта 2022 года после заявления Генпрокуратуры о том, что ресурс опубликовал материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине).

Весной 2021 года его задержали, а позже оштрафовали на 20 тыс. руб. за репост публикации о несанкционированном митинге. Как рассказывал сам Рыжков, причиной стал его репост новости «Эха Москвы» в Twitter (сейчас — X), в которой сообщалось об акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. «Ни в новости «Эха Москвы», ни в моем продублированном тексте нет признаков организации или призыва. Это информирование со ссылкой на зарегистрированное СМИ», — сказал Рыжков. По мнению полиции, он призывал к участию в несогласованной акции.

Летом 2022 года СМИ писали, что Рыжков уехал в Германию. Как заявил лидер фракции «Яблоко» Максим Круглов, депутат отправился в отпуск и собирался вернуться к заседаниям в Думе.

В этом году Рыжков выступил в поддержку координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, которого обвиняют в оправдании терроризма. Как говорил сам Удальцов, дело против него завели из-за постов «в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм». Речь идет об участниках марксистского кружка, которых обвиняют в создании и участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК). Фигуранты находятся под стражей с марта прошлого года, суд идет в Екатеринбурге. Среди них — депутат курултая Башкирии от КПРФ и региональный координатор «Левого фронта» Дмитрий Чувилин.

«Сергей Удальцов убежденный коммунист, я либерал. Каждый из нас имеет конституционное право свободно говорить и отстаивать свои взгляды. Преследование Сергея за слова — политическая репрессия в чистом виде. Солидарность с Сергеем и другими политзаключенными», — написал Рыжков в своем телеграм-канале в день задержания Удальцова.