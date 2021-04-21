Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,82 (+0,8) Инвестиции, 13:08
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 92,29 (+0,54) Инвестиции, 13:08
Вице-президент Суперлиги опроверг информацию о выплатах командам €350 млн Спорт, 14:30 Что такое экзопланеты и как ищут жизнь во Вселенной Футурология, 14:20 Изъятие или списание: что грозит дачнику за долги по взносам Недвижимость, 14:20 Кто пришел слушать послание Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж Общество, 14:18  Силуанов оценил стоимость социальных инициатив Путина для бюджета Политика, 14:14 Экс-депутата Госдумы Рыжкова задержали в Москве из-за репоста в Twitter Политика, 14:12 Клубы массово покидают футбольную Суперлигу. Что важно знать Спорт, 14:12 Чем оригинальные запасные части для автомобиля лучше. Тест на выживание РБК и Mercedes-Benz, 14:11 Путин назвал меры поддержки жилищного строительства в России Недвижимость, 14:02 На Дальнем Востоке задержали более 10 участников акций за Навального Политика, 13:58 Пожар на заводе «Синтез-Каучук» в Стерлитамаке. Видео Общество, 13:53 «Люди платить не должны»: Путин поручил создать план газификации домов Недвижимость, 13:52 Рядом с Бали пропала индонезийская военная подлодка Политика, 13:48 Как менеджеру по продажам перестать сидеть в соцсетях и выполнить план Pro, 13:43
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,52 -0,41% EUR/RUB ₽91,87 -0,6% EUR/USD $1,2 -0,22%
Политика ,  
0 

Экс-депутата Госдумы Рыжкова задержали в Москве из-за репоста в Twitter

Владимир Рыжков
Владимир Рыжков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В столице задержали бывшего депутата Государственной думы Владимира Рыжкова, из-за репоста в соцсетях его подозревают в призывах к несанкционированному митингу. Об этом Рыжков рассказал РБК.

«С утра ко мне домой приехал майор Фролов, старший оперуполномоченный района Хамовники, и попросил проехать в отдел ОВД по району Хамовники, сказав, что я совершил административное правонарушение. <...> Я нахожусь в отделении почти четыре часа, они оформляют на меня протокол, возможно, повезут меня в суд и арестуют сегодня», — уточнил экс-депутат.

Адвокаты сообщили о задержании Соболь и Ярмыш
Политика
Любовь Соболь

Рыжков пояснил, что ему вменяют ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга). По мнению полиции, он призывал к участию в новых несанкционированных протестах в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. Рыжков перепостил в Twitter новость «Эха Москвы» о том, что штаб Навального призвал выйти на митинг. «Ни в новости «Эха Москвы», ни в моем продублированном тексте нет признаков организации или призыва. Это информирование со ссылкой на зарегистрированное СМИ», — заявил собеседник РБК.

Ранее в Москве задержали юриста ФБК (признана Минюстом иноагентом) Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, которая находится под домашним арестом.

ФБК анонсировал новый всероссийский митинг в поддержку Навального на 21 апреля. Сторонники Навального объявили о проведении акции протеста спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать ФБК и штабы оппозиционера экстремистскими организациями.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как трейдеры из английской глубинки заработали на падающей нефти Как подготовиться к таможенной проверке Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд
протесты задержания Владимир Рыжков новости
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,52 -0,41% EUR/RUB ₽91,87 -0,6% EUR/USD $1,2 -0,22%
Материалы по теме
ФБК объявил о новом митинге в поддержку Навального
Политика
В Волгограде главу штаба Навального арестовали за призывы к митингу
Политика
Cоюз журналистов не поддержал QR-коды для освещающих митинги журналистов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter