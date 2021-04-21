Экс-депутата Госдумы Рыжкова задержали в Москве из-за репоста в Twitter

Владимир Рыжков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В столице задержали бывшего депутата Государственной думы Владимира Рыжкова, из-за репоста в соцсетях его подозревают в призывах к несанкционированному митингу. Об этом Рыжков рассказал РБК.

«С утра ко мне домой приехал майор Фролов, старший оперуполномоченный района Хамовники, и попросил проехать в отдел ОВД по району Хамовники, сказав, что я совершил административное правонарушение. <...> Я нахожусь в отделении почти четыре часа, они оформляют на меня протокол, возможно, повезут меня в суд и арестуют сегодня», — уточнил экс-депутат.

Рыжков пояснил, что ему вменяют ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга). По мнению полиции, он призывал к участию в новых несанкционированных протестах в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. Рыжков перепостил в Twitter новость «Эха Москвы» о том, что штаб Навального призвал выйти на митинг. «Ни в новости «Эха Москвы», ни в моем продублированном тексте нет признаков организации или призыва. Это информирование со ссылкой на зарегистрированное СМИ», — заявил собеседник РБК.

Ранее в Москве задержали юриста ФБК (признана Минюстом иноагентом) Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, которая находится под домашним арестом.