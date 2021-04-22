Экс-депутата Госдумы Рыжкова оштрафовали на 20 тыс. руб. после репоста

Владимир Рыжков (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. экс-депутата Госдумы Владимира Рыжкова за репост публикации о несанкционированной акции в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал виновным Рыжкова по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и назначил ему наказание в виде штрафа на 20 тыс. руб.», — сказали в суде.

Рыжкова задержали накануне. По его словам, причиной стал его репост новости в Twitter, в которой сообщалось об акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. «Ни в новости «Эха Москвы», ни в моем продублированном тексте нет признаков организации или призыва. Это информирование со ссылкой на зарегистрированное СМИ», — сказал Рыжков. По мнению полиции, он призывал к участию в несогласованной акции.

Акции протеста прошли в Москве и в других российский городах 21 апреля. Сторонники Навального объявили о проведении акции протеста спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать ФБК и штабы оппозиционера экстремистскими организациями. По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях задержали 1889 человек. Наибольшее количество задержанных зафиксировали в Санкт-Петербурге — более 800 человек. МВД данные о задержаниях не публиковало.

