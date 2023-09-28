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Депутат Мосгордумы Ступин заявил, что уехал из России в Армению

Депутат Мосгордумы Ступин заявил, что уехал из России в командировку в Армению
Евгений Ступин
Евгений Ступин (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (признан иноагентом) заявил РБК, что покинул Россию и уехал в Армению, в «командировку». Он планирует вернуться обратно, но точных дат пока не знает.

Политик отметил, что до отъезда получил ряд угроз о возбуждении против него уголовного дела.

«Да, были угрозы определенные, предупреждения, что будет уголовное дело. Какое — не знаю, но это даже публично, в телеграм-каналах озвучивалось. Что-то связанное с экстремизмом», — пояснил Ступин в разговоре с РБК.

Ступин был депутатом от фракции КПРФ. Его исключили из партии в середине марта 2023 года. По его словам, среди причин такого решения — подписание письма против военной операции на Украине, предоставление суду положительной характеристики политику Илье Яшину (внесен в реестр иностранных агентов, в декабре приговорен к сроку по делу о фейках про армию).

Позднее его также исключили из фракции. За это решение проголосовали пять человек, в том числе ее глава Николай Зубрилин и внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид, против — четыре депутата, включая самого Ступина.

Евгений Ступин родился в Северодвинске в Архангельской области. Он работал в МВД, СК и ФССП. В Мосгордуму избрался в 2019 году, является членом комиссий по экологической политике, экономической и социальной политике, а также по делам общественных объединений и религиозных организаций.

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В июне 2023 года Минюстиции России включило Ступина в реестр иноагентов за «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также за то, что тот «неоднократно публично выступал против спецоперации на Украине».

Теги
депутат Мосгордума Россия Армения иноагент новости
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