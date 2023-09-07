Профсоюзы назвали риски низких доходов матерей в России

Среднедушевой доход в семьях, где у одиноких мам двое детей, в 36% случаев — меньше 15 тыс. руб., выявил опрос ФНПР. Низкий доход может заставлять женщин мириться с нарушениями трудовых прав и домашним насилием, считают профсоюзы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Почти четверть одиноких матерей одного ребенка и более трети женщин, самостоятельно воспитывающих двух детей, получают доход (из всех возможных источников) при расчете на каждого члена семьи меньше 15 тыс. руб. В многодетных семьях с одной мамой среднедушевой уровень доходов еще ниже. Такие данные приводит Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) в исследовании «Соблюдение трудовых прав женщин России», с которым ознакомился РБК.

ФНПР проводила социологический онлайн-опрос среди женщин в мае—июне этого года, участие приняли 23,5 тыс. респонденток. Ссылка на анонимную анкету распространялась через членские организации федерации и была размещена в открытом доступе. Большинство участниц опроса — женщины в возрасте от 26 до 60 лет. Почти 84% респонденток работают, еще 14% являются работающими пенсионерками, 1,6% временно нетрудоспособны, например находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Выборка позволила выделить группу респонденток, не состоящих в браке, работающих и воспитывающих детей. Так, 2,3 тыс. участниц опроса самостоятельно воспитывают одного ребенка, 1,6 тыс. — двух детей, 0,45 тыс. — трех и более детей.

В семьях, состоящих из одинокой мамы и одного ребенка, доход на каждого члена семьи составляет:

меньше 15 тыс. руб. — у 23% семей;

от 15 тыс. до 30 тыс. руб. — 47%;

от 30 тыс. до 45 тыс. руб. — 19%;

свыше 45 тыс. руб. — 12%.

Доходы работающих женщин без мужа с одним ребенком оказались выше, чем средние доходы по всей выборке исследования, отмечается в материалах ФНПР. Так, в целом среди всех респонденток доход на члена семьи от 15 тыс. до 30 тыс. руб. получают 45,7% семей (чуть меньше, чем среди работающих одиноких женщин с ребенком), а 24,5% семей получают менее 15 тыс. руб. в расчете на одного члена семьи (соответственно, чуть больше, чем среди работающих одиноких мам с ребенком).

Прожиточный минимум в целом по России установлен в 2023 году на уровне 14 375 руб. на душу населения, 15 669 руб. — для трудоспособного населения, 13 944 руб. — для детей и 12 363 руб. — для пенсионеров. В регионах устанавливаются свои прожиточные минимумы, которые рассчитываются с учетом региональной дифференциации. Доходная градация в исследовании была выбрана приближенной к прожиточному минимуму.

Распределение доходов на одного члена семьи у одиноких матерей с двумя детьми выглядит так:

меньше 15 тыс. руб. — у 36% семей;

от 15 тыс. до 30 тыс. руб. — 44%;

от 30 тыс. до 45 тыс. руб. — 14%;

свыше 45 тыс. руб. — 6%.

В семьях, где одинокая мать растит трех и более детей, доходы на каждого члена семьи еще ниже: 44% получают меньше 15 тыс. руб., 39% — от 15 тыс. до 30 тыс. руб. От 30 тыс. до 45 тыс. руб. удается получить 13%, еще 4% получают более 45 тыс. руб.

Социальные риски низких доходов

ФНПР обращает внимание на «острейший социальный риск», выявленный данными о доходах одиноких матерей. «Доходы российских женщин, работающих и самостоятельно воспитывающих двух и больше детей, настолько малы, что можно полагать, что российские женщины, имеющие детей, осознавая невозможность достойно зарабатывать, будут избегать развода даже в случае домашнего насилия, а также будут избегать увольнения в случае нарушений трудовых прав», — предполагают авторы.

Опрос ФНПР показал, что до 35% женщин сталкиваются с нарушением прав в сфере труда, однако признает это лишь каждая пятая женщина.

Женщины находятся в неравном положении по сравнению с мужчинами в сфере экономики, констатируется в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Там указано, что женщины составляют абсолютное большинство в отраслях, в которых заработная плата ниже средней по экономике, например в образовании, здравоохранении и сфере социальных услуг. «При высоком уровне образования и занятости разрыв в заработной плате женщин и мужчин в среднем по экономике практически не меняется и сохраняется на высоком уровне — 28%», — говорится в документе.

Кроме того, женщины имеют высокую бытовую нагрузку, в том числе по уходу за детьми и иными членами семьи; сохраняются барьеры занятости для женщин, «обусловленные стереотипными представлениями о социальных ролях мужчин и женщин», указано в стратегии.

Социальное неблагополучие женщин охватывает широкий спектр жизненных ситуаций, которые включают значительное снижение дохода, потерю работы, ухудшение здоровья, внутрисемейные и бытовые конфликты, насилие в отношении женщин, говорится в документе. Там подчеркивается, что «риск попадания в число бедных для женщин, в том числе для одиноких матерей с детьми, остается высоким».

Проблемы защиты женщин

«Женщины с низким доходом часто оказываются финансово зависимы от своих мужей, в такой ситуации у них гораздо меньше возможностей для выхода из ситуации насилия», — говорит научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская. Низкие доходы женщин складываются из низких зарплат и низких пособий, в частности связанных с рождением и воспитанием детей, поскольку именно женщины, как правило, фактически осуществляют уход за детьми и на это время оставляют оплачиваемую работу, отмечает она.

Поскольку в России отсутствует специальное регулирование, которое защищало бы женщин, сообщивших о домашнем насилии, например охранные ордера, женщинам необходимо самостоятельно заботиться о своей безопасности. Однако с низкими доходами очень трудно снимать временное жилье, обеспечивать себя и детей, оплачивать помощь юриста, психолога, платные медицинские услуги, организовывать временный присмотр за детьми, перечисляет Островская. В 2017 году первичные случаи домашнего насилия в России были декриминализированы.

При этом государственная социальная инфраструктура для женщин, пострадавших от насилия, развита слабо, а многие профильные НКО в последние годы были закрыты или сократили деятельность в связи с отсутствием финансирования или присвоением статуса иностранных агентов, добавляет эксперт. По мнению Островской, для решения проблемы в России необходимо принять закон об основах системы профилактики домашнего насилия, предполагающий создание эффективных механизмов для защиты жертв и предотвращения явлений такого рода.

Меры возможной поддержки

Положительную роль могут сыграть развитие системы социальной поддержки для семей с детьми и увеличение пособий на детей, создание условий для совмещения оплачиваемой работы с воспитанием детей, говорит сотрудник Института социологии.

В целом для улучшения положения женщин необходимы и меры, направленные на расширение участия отцов в уходе за детьми, что в том числе будет создавать условия для возвращения женщин к работе после рождения детей, считает эксперт. К таким мерам могут, в частности, относиться введение обязательного отцовского отпуска и расширение сети учреждений и форм присмотра за детьми.

По данным Росстата, уровень занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей, вырос с 78,3% в 2020 году до 80,2% в 2021 году.

Кроме того, Островская считает целесообразным увеличить минимальное пособие по безработице для всех до уровня прожиточного минимума. С аналогичным предложением выступали Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В 2023 году, как и в прошлом году, минимальное пособие по безработице составляет 1500 руб., максимальное — 12 792 руб.