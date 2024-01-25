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Саратовский губернатор сравнил отпуска чиновников с дезертирством

Саратовский губернатор назвал отпуска чиновников в такое время дезертирством
Роман Бусаргин
Роман Бусаргин (Фото: busargin_r / Telegram)

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рекомендовал местным чиновникам забыть об отпусках и сравнил отдых в сложное для страны время с дезертирством, передает портал «Регион 64».

«В прошлом году кто-то этого не понял в муниципальных образованиях и позволил себе отдых, что считаю недопустимым в сложное для страны время. Про отпуск нужно забыть, в правительстве это уже поняли. <...> В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству», — сказал Бусаргин на заседании правительства региона.

Тем чиновникам, которые все-таки планируют уйти в отпуск, глава региона посоветовал подумать, «той ли дорогой» они идут.

Он подчеркнул, что в текущем году перед местными чиновниками стоит очень много задач, так как работа должна вестись практически «в круглосуточном режиме».

Рекомендация по поводу отпуска распространяется на вице-премьеров и министров регионального правительства, а также глав Саратова и районов области, рассказали информагентству «Взгляд-инфо» источники в аппарате главы региона.

«Как и с шубами, новые правила, разумеется, никак не зафиксированы в официальных документах, но уже доведены до максимально широкого круга должностных лиц», — уточнил один из собеседников агентства.

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В начале января «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в аппарате Бусаргина сообщило, что саратовским чиновникам рекомендовали отказаться от шуб и одежды из дорогой натуральной кожи на публичных мероприятиях, в том числе на встречах с населением.

«Все это покажет единство с народом или хотя бы близость к нему», — пояснил собеседник агентства. В пресс-службе губернатора региона опровергли РБК данный запрет.

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Теги
Саратовская область Роман Бусаргин отпуск дезертирство
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