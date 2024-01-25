Байден призвал конгресс «без промедлений» одобрить продажу F-16 Турции

После того, как турецкий парламент ратифицировал вступление Швеции в НАТО, Байден попросил конгресс одобрить продажу Анкаре F-16. Турецкая сторона рассчитывает получить 40 истребителей взамен устаревших F-4

Фото: Минобороны Южной Кореи / Getty Images

Президент США Джо Байден направил членам конгресса письмо, в котором призвал «без промедлений» одобрить продажу Турции истребителей F-16, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Информацию подтверждает Bloomberg.

Американский лидер обратился к конгрессменам после того как турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, что устранило основное препятствие для расширения Североатлантического альянса после 20-месячного ожидания.

По данным Reuters, просьбу конгрессу разрешить продажу Турции истребители и комплекты модернизации на общую сумму $20 млрд направил также Белый дом.

Байден сделал одобрение Турцией членства Швеции в НАТО предварительным условием для продажи этой стране 40 самолетов F-16 производства Lockheed Martin, пишет Bloomberg. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также связывал эти два вопроса, отмечая, что решение вопроса со стороны США по продаже истребителей может поспособствовать одобрению заявки Швеции.

Турция с 2021 года хотела купить у Соединенных Штатов F-16, чтобы вывести чтобы вывести из эксплуатации свои истребители F-4 Phantom, некоторые из которых используются почти 50 лет. О том, что Вашингтон рассматривает возможность их продажи, The Wall Street Journal сообщала в прошлом январе.

Единственной страной НАТО, которая пока не одобрила заявку Швеции на присоединение к блоку, остается Венгрия. Стокгольм подал ее в мае 2022 года, одновременно с Хельсинки. Финляндия официально вступила в альянс весной 2023 года.