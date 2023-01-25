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В нескольких областях Украины прогремели взрывы

В Днепре, Вольнянске в Запорожской области, а также в Херсоне слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільне.

О взрывах в Днепре, Запорожье и Херсоне также говорится в телеграм-канале Карты воздушных тревог на Украине. УНИАН также сообщает о взрыве в Днепре, агентство опубликовало видео, на котором слышен взрыв.

Взрывы прогремели также в Харькове, там работает ПВО, говорится в публикации.

Глава Кировоградской обладминистрации Андрей Райкович предупредил о высоком уровне ракетной опасности. Глава администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил об атаке на Украину «дронами и скоростными ракетами».

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