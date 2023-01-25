Медведев назвал Валенсу провокатором из-за совета «разобраться» с Россией

Валенса ранее призвал Германию «разобраться» с Россией и Китаем. Медведев назвал бывшего польского президента «проплаченным провокатором секретной службой социалистической Польши»

Лех Валенса (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил экс-президента Польши Леха Валенсу с «проплаченным провокатором» секретных служб из-за высказываний о необходимости для Германии «навести порядок» с Россией. Об этом Медведев написал в своем англоязычном Twitter.

«Лех Валенса, экс-президент Польши Лех Валенса жжет. Говорит, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии. [В нем] просвечиваются навыки наемного провокатора секретной службой социалистической Польши», — считает Медведев.

Валенса, возглавлявший Польшу в 1990–1995 годах, заявил, что Берлину «нужно показать», что с Москвой «всегда были проблемы», а сейчас «есть шанс навести порядок с Россией». Кроме того, считает Валенса, то же самое нужно сделать и с Китаем, чтобы будущие поколения жили в мире.

Валенса и ранее выступал с резкими заявлениями в адрес России. Например, в июле прошлого года он призвал Запад освободить не только Украину, но и Россию. По его мнению, страну, которую Валенса счел имперской, нужно либо «расчленить», либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 млн человек».



Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание экс-президента, сравнила его с маньяком Андреем Чикатило, «который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить, как в Польше».