Медведев назвал Валенсу провокатором из-за совета «разобраться» с Россией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 16:13
Французский производитель электрооборудования Legrand уйдет из России Бизнес, 22:27
Лавров пообещал обсудить на саммите БРИКС создание новой валюты Экономика, 22:14
Кремль отреагировал на условия МОК для допуска россиян к соревнованиям Спорт, 22:10
Поздняков увидел в решении МОК по России один шаг вперед и два назад Спорт, 21:57
В окружении Костомарова отреагировали на информацию об операции фигуриста Спорт, 21:41
Тарасова оценила условия МОК для возвращения россиян на турниры Спорт, 21:40
Российского футболиста увезли на скорой после товарищеской игры в Турции Спорт, 21:36
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
«Тинькофф» объяснил трудности с переводами в Грузию Финансы, 21:29
Крупнейший производитель бумаги в мире продал бизнес в России Бизнес, 21:23
Исторический центр Одессы попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО Общество, 21:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:17
Медведев назвал Валенсу провокатором из-за совета «разобраться» с Россией Политика, 21:15
«Газель» Минобороны сбила трех человек в Москве Общество, 21:10
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 21:06
Политика ,  
0 

Медведев назвал Валенсу провокатором из-за совета «разобраться» с Россией

Дмитрий Медведев: заявивший о необходимости «разобраться» с Россией Валенса — провокатор
Валенса ранее призвал Германию «разобраться» с Россией и Китаем. Медведев назвал бывшего польского президента «проплаченным провокатором секретной службой социалистической Польши»
Лех Валенса
Лех Валенса (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил экс-президента Польши Леха Валенсу с «проплаченным провокатором» секретных служб из-за высказываний о необходимости для Германии «навести порядок» с Россией. Об этом Медведев написал в своем англоязычном Twitter.

«Лех Валенса, экс-президент Польши Лех Валенса жжет. Говорит, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии. [В нем] просвечиваются навыки наемного провокатора секретной службой социалистической Польши», — считает Медведев.

Валенса, возглавлявший Польшу в 1990–1995 годах, заявил, что Берлину «нужно показать», что с Москвой «всегда были проблемы», а сейчас «есть шанс навести порядок с Россией». Кроме того, считает Валенса, то же самое нужно сделать и с Китаем, чтобы будущие поколения жили в мире.

Валенса и ранее выступал с резкими заявлениями в адрес России. Например, в июле прошлого года он призвал Запад освободить не только Украину, но и Россию. По его мнению, страну, которую Валенса счел имперской, нужно либо «расчленить», либо изменить политический строй, либо «вернуть ее к населению менее 50 млн человек».

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание экс-президента, сравнила его с маньяком Андреем Чикатило, «который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить, как в Польше».

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Лех Валенса Польша Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Медведев предупредил Украину о скором отсутствии выхода к морю
Политика
Медведев призвал Байдена и Шольца остановить тиканье ядерных часов
Политика
В Кремле заявили, что слова Валенсы не повлияют на суверенитет России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter