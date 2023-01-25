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Турецкая компания заявила о повреждении 2 сухогрузов шрапнелью в Херсоне

Два турецких сухогруза получили повреждения в порту Херсона из-за подрыва снаряда
По словам представителя компании, управляющей одним из судов, в порту подорвался снаряд. Россия и Украина не сообщали об атаках в херсонском порту в этот день
Фото: Ramal / Reuters
Фото: Ramal / Reuters

Турецкие сухогрузы Ferahnaz и Tuzla получили повреждения шрапнелью из-за подорвавшегося снаряда в херсонском порту, сообщил агентству DHA представитель турецкой компании Çakıroğlu Shipping Хусейн Чеби. Эта компания управляет судном Ferahnaz.

По словам Чеби, накануне порт подвергся ракетной атаке, с чьей стороны, он не уточнил. «Суда стоят бок о бок в одном порту. Некоторые из них стоят у причала, а некоторые — на якорной стоянке. Tuzla был подбит, — сказал он.

Представители России и Украины не сообщали о взрывах в порту Херсона 24 января.

Представитель компании заявил, что Ferahnaz не может покинуть порт с февраля 2022 года из-за боевых действий. Сейчас на сухогрузе остается только один член экипажа. Чеби добавил, что информации о жертвах или пострадавших на обоих судах нет.

Reuters со ссылкой на охранное предприятие Ambrey передавал, что снаряд попал в мостик сухогруза Tuzla, из-за чего возник пожар.

Морской порт Херсона расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от устья реки. Имеет девять грузовых причалов. В июне прошлого года назначенная Россией херсонская администрация сообщила, что порт возобновил работу. По состоянию на август там оставались десять иностранных судов, застрявших в акватории порта Херсона с начала боевых действий.

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9 ноября Минобороны России объявило об отводе российских военных с правого берега Днепра, где находится Херсон, на левый. Командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин объяснил решение стремлением сохранить жизни солдат. 11 ноября Минобороны завершило переброску войск, на левый берег Днепра были выведены более 30 тыс. российских военных и около 5 тыс. единиц вооружения и техники.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов в Черном море — Одесса, Черноморск и Южный. Суда с зерном выходят по согласованному безопасному коридору; по данным Анкары, с августа по начало января 2023-го по нему прошли 626 судов, из портов экспортировали 16,8 млн т агропродукции. Срок действия договоренности завершался 19 ноября, но его продлили на 120 дней. Россия не раз критиковала исполнение зерновой сделки, особенно второй части, о снятии ограничений на экспорт российских удобрений.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Херсон порт сухогруз
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