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Судно с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале

Судно MV Glory с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале
Сухогруз MV Glory перевозил 65 тыс. т кукурузы с Украины в Китай. Буксиры пытаются снять судно с мели
Фото: Nils Kramer / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Nils Kramer / imageBROKER.com / Global Look Press

Грузовое судно MV Glory село на мель в Суэцком канале, сообщила в Twitter судовая компания Leth Agencies. Инцидент произошел недалеко от города Эль-Кантара в провинции Исмаилия на севере Египта.

AP со ссылкой на совместный координационный центр в Стамбуле передает, что судно перевозило около 65 тыс. т кукурузы с Украины в Китай. Буксиры пытаются снять его с мели.

Как пишет агентство, MV Glory застряло на однополосном участке Суэцкого канала к югу от Порт-Саида. В администрации канала не стали комментировать произошедшее.

Согласно данным сервиса VesselFinder, судно следует под флагом Маршалловых Островов.

Сухогруз MV Glory — участник продуктовой сделки, заключенной для экспорта застрявшего на Украине из-за боевых действий продовольствия из трех портов страны. Анкара и ООН выступают посредниками в сделке, Москва и Киев по отдельности подписали с ними соглашения в июле. Срок действия договоренности завершался 19 ноября, но его продлили на 120 дней.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, с начала августа 2022 года по 5 января 2023-го по «зерновому коридору» прошло 626 судов, из портов Украины экспортировали 16,8 млн т агропродукции. Благодаря этому средняя цена за тонну пшеницы снизилась до $320 по сравнению с $440 в начале российско-украинского конфликта.

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Россия при этом не раз критиковала исполнение зерновой сделки, особенно второй части, которая предусматривает снятие ограничений на экспорт российских удобрений.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Суэцкий канал мель судно кукуруза Зерновая сделка
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