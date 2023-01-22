В Думе опровергли обсуждение отказа читать «Архипелаг ГУЛАГ» в школах

«Архипелаг ГУЛАГ» нельзя исключить из школьной программы на основе частного мнения, заявила глава профильного комитета Казакова. Книгу включили в программу по поручению Путина в 2009-м

Фото: Павел Смертин / ТАСС

В Госдуме не обсуждают исключение книги писателя Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы по литературе, заявила глава комитета нижней палаты по просвещению Ольга Казакова. Ее слова приводит пресс-служба «Единой России».

Инициативу, по словам Казаковой, не обсуждали ни в профильном комитете Госдумы, ни во фракции партии, ни с профессиональным сообществом.

«Вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не стоял и не стоит», — отметила депутат.

Включение в школьную программу отдельных разделов регулируется законом, это длительный и сложный процесс, подчеркнула парламентарий. Она добавила, что «такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения».

Убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы ранее предложил первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин. Он заявил, что многие факты автор произведения «высосал из пальца», а само оно «не прошло испытания временем».

Солженицын, по словам депутата, пытался получить Нобелевскую премию по литературе (писателю ее дали в 1970 году) за то, что «вымарал в грязи свою собственную родину».

При этом парламентарий отметил, что власти не будут «рубить с плеча» и станут опираться на экспертное мнение специалистов, родительского и педагогического сообществ.

Идею Вяткина не поддержал писатель, исследователь русской литературы ХХ века, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов. В беседе с РБК он назвал книгу «выдающимся произведением русской литературы, которое освещает трагические страницы нашей истории». «Замалчивать» эти страницы нет смысла, добавил Варламов, и призвал провести дискуссию.

Фрагменты книги «Архипелаг ГУЛАГ» включили в школьную программу для старших классов в 2009 году. Ранее произведение входило лишь в программы профильного обучения. Соответствующее поручение Министерству образования дал занимавший тогда пост премьера президент России Владимир Путин после встречи с вдовой писателя Натальей Солженицыной.