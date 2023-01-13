В школьную программу включили модуль по игре в лапту
Минпросвещения утвердило образовательный модуль по игре в лапту для российских школ, его включили в реестр примерных образовательных программ, говорится на сайте ведомства.
«Образовательный модуль «Лапта» разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования», — сказано в сообщении.
Программу подготовила «Федерация русской лапты России» при поддержке Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания.
В Минпросвещения отметили, что модуль направлен на развитие у школьников и студентов физических навыков, а также их нравственное воспитание. Там пояснили, что «во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными».
Особое внимание реализации модуля должны уделить в школьных спортивных клубах, добавили в ведомстве.
Создать модуль по игре в лапту в октябре предложили учителя на встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и министром спорта Олегом Матыциным. Кравцов поддержал эту идею. Разработать программу должны были до конца 2022 года.
Лапта — командная игра с битой и мячом. Цель игры — ударом биты отправить мяч как можно дальше и в то же время пробежать командой площадку до противоположной стороны и обратно, при этом постараться не дать соперникам задеть себя пойманным мячом. За каждую удачную пробежку команде начисляются очки.