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В Госдуме предложили убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»

Депутат Вяткин: из школьной программы нужно убрать «не прошедшие испытания временем» книги
В школьную программу следует добавить произведения советских авторов, в том числе «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева, счел депутат Дмитрий Вяткин
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Литературные произведения, которые «не прошли испытания временем» и не соответствуют действительности должны быть исключены из школьной программы по литературе. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин в разговоре с ТАСС.

В качестве примера произведения, которое должно быть исключено из школьной программы, он назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

«Многие факты Александром Исаевичем [Солженицыным] были «высосаны из пальца», придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», — сказал депутат.

По его словам, власти не будут «рубить с плеча» и будут опираться на экспертное мнение специалистов, а также на мнение родительского и педагогического сообществ.

Вяткин указал на необходимость «восстановить историческую справедливость» в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма.

Так, в 2023 году в школьную программу внесут ряд литературных произведений советских авторов, в том числе «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

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Ранее, 18 января, прошла встреча президента России с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

В ходе мероприятия организатор частного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Исаков предложил Путину вернуть в школьную программу «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Сына артиллериста» Константина Симонова, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Донские рассказы» Михаила Шолохова, «Русский характер» Алексея Толстого, «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Брестскую крепость» Сергея Смирнова.

«Эти вещи не должны быть факультативными и зависящими от того, хочет учитель это или не хочет. Они должны быть основополагающими в становлении характера и ответственности перед обществом наших молодых людей, сменяющих поколений», — подчеркнул он.

Путин поддержал идею возвращения в школьную программу по литературе нескольких произведений советских классиков, заявив, что переговорит с министром просвещения Сергеем Кравцовым по поводу данного предложения.

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