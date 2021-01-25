Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 74,86 (+0,5) Инвестиции, 14:15
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 91,15 (+0,74) Инвестиции, 14:15
Магомед Исмаилов номинирован на звание лучшего бойца 2020 года Спорт, 21:09 Россия отменила запрет на полеты в четыре страны Общество, 21:07 Путин поручил Думе запретить уравнивать роли СССР и Германии в войне Политика, 20:57 Байден отменил запрет Трампа на службу трансгендеров в армии Политика, 20:51 Президент Мексики пригласил Путина посетить страну Политика, 20:40 Бывший футболист «Ливерпуля» отреагировал на задержание тезки в Москве Спорт, 20:39 Получившая удар от полицейского на акции сообщила о просьбах простить его Политика, 20:23 «Фиорентина» опубликовала первое фото Кокорина в экипировке клуба Спорт, 20:09 Взрыв и пожар на нефтехимическом заводе в Уфе. Видео Общество, 19:56 Захарова заявила о начале работы по продлению СНВ-3 Политика, 19:53 Титов ответил на шутку Путина про возможность устроиться к нему на работу Общество, 19:48 Спор о дефиците продуктов, ответ Путина о «дворце». Главные новости РБК Общество, 19:41 Вице-президента «Спартака» заявили как тренера на матч КХЛ Спорт, 19:38 Российские студенты назвали лучших работодателей Общество, 19:30
Политика ,  
0 

Путин поручил Думе запретить уравнивать роли СССР и Германии в войне

Путин поручил подготовить проект о запрете уравнивания ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой. Ранее в Госдуме сообщили, что в России начали издавать книги, в которых отождествляются действия руководств этих держав
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публично уравнивать роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом говорится в поручениях главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству, опубликованных на сайте Кремля.

Подготовить соответствующие поправки в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» рекомендовано к рассмотрению в период весенней сессии.

Запретить сравнивать цели Германии и СССР во Второй мировой войне в октябре 2020 года предложила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она заявила, что в России издаются книги, в которых отождествляются действия руководства СССР и Германии, и две такие книги популярны среди молодежи. «Если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством», — сказала Ямпольская.

Путин согласился с ее предложением и добавил, что действовать нужно «аккуратно». «Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — сказал президент.

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Общество
Хайко Маас

До этого Путин неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической памяти о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней. Заявления о том, что роли нацистского лидера Адольфа Гитлера и главы Советского Союза Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны одинаковы, президент называл «чушью собачьей». «Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть», — заявил он.

В попытках переписать историю Путин не раз обвинял зарубежные страны. В частности, в декабре 2019 года он резко раскритиковал резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Президент возмутился тем, что документ, который «поставил фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны».

Читайте на РБК Pro
Миллиардам людей придется учиться заново — Ян-Мартин Левендаль О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах Мир без cookie: как подготовиться к новой рекламной реальности Как доказать налоговой реальность сделки

Попытки найти виновника в развязывании Второй мировой войны осудили и в Германии. «Именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за холокост. Тот, кто пытается посеять сомнения по этому поводу и пытается назначить другие народы преступниками, ведет себя неправильно по отношению к жертвам войны. Он эксплуатирует историю и раскалывает Европу», — заявили в совместной статье глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк Андреас Виршинг.

Автор
Виктория Полякова
Вторая мировая война Владимир Путин СССР
Материалы по теме
СБУ заявила о сокрытии властями СССР миллионов смертей в 30-х годах
Общество
Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны
Общество
Путин назвал причины Второй мировой войны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter