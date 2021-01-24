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Песков оценил данные о «складе грязи» и «аквадискотеке» в «дворце Путина»

Кремль знал о готовящихся информационных атаках в адрес президента, заявил Песков. Сообщения об «аквадискотеке» и «складе грязи» в расследовании ФБК он назвал «очевидными ошибками при переводе с английского»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил всех, кто смотрит выпуск Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального о «дворце Путина», «не позволять делать из себя идиотов». Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота. Надо просто себя спрашивать — а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос», — заявил Песков.

По его словам, в Геленджике «все говорят, что действительно там есть огромный объект». «Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но при чем здесь президент?» — задался вопросом Песков.

По его словам, столь «искусные хитросплетения» появились в рамках информационных атак на президента. В частности, пресс-секретарь обратил внимание на сообщения о «складе грязи» и «аквадискотеке».

«Там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?» — отметил Песков.

В Кремле назвали «качественной клюквой» расследование о «дворце Путина»
Политика
Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря президента, Кремль знал о том, что в адрес Путина готовятся "провокации" и «псевдоразоблачения». «Они все имеют целью раскачку ситуации», — сказал Песков. Он также вновь заявил, что материалы, подобные фильму ФБК о «дворце Путина», — это «чистое вранье». «У Путина нет дворца в Геленджике», — добавил представитель Кремля.

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ФБК опубликовал выпуск о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, 19 января. За пять дней ролик набрал более 78 млн просмотров. В расследовании сообщается, что площадь основного здания составляет 17,7 тыс. кв. м, площадь всего участка — 68 га. В выпуске ФБК показал план комплекса, снимки строений и видеозапись с дрона. Общую стоимость строительства объекта ФБК оценил в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд.

Навальный и ФБК пришли к выводу о связи комплекса с президентом на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта, по их информации, участвовали государственные компании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охраной территории занимаются спецслужбы.

В Кремле неоднократно опровергали информацию о том, что у президента есть «дворец» в Геленджике. По мнению Пескова, расследование ФБК — это «качественная клюква», собирающая большое количество просмотров.

Автор
Виктория Полякова
Владимир Путин Алексей Навальный расследование ФБК Дмитрий Песков
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Песков назвал «псевдорасследованием» материал ФБК о «дворце Путина»
Политика
Кремль ответил на расследование Навального о «дворце Путина»
Политика
В Кремле назвали «качественной клюквой» расследование о «дворце Путина»
Политика
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