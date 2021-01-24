Песков оценил данные о «складе грязи» и «аквадискотеке» в «дворце Путина»

Кремль знал о готовящихся информационных атаках в адрес президента, заявил Песков. Сообщения об «аквадискотеке» и «складе грязи» в расследовании ФБК он назвал «очевидными ошибками при переводе с английского»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил всех, кто смотрит выпуск Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального о «дворце Путина», «не позволять делать из себя идиотов». Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота. Надо просто себя спрашивать — а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос», — заявил Песков.

По его словам, в Геленджике «все говорят, что действительно там есть огромный объект». «Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но при чем здесь президент?» — задался вопросом Песков.

По его словам, столь «искусные хитросплетения» появились в рамках информационных атак на президента. В частности, пресс-секретарь обратил внимание на сообщения о «складе грязи» и «аквадискотеке».

«Там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?» — отметил Песков.