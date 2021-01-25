Генпрокурор поручил проверить качество питания в детсадах и школах

На прошлой неделе дети отравились в подмосковных школах в Электростали и Красноармейске. В Красноармейске число пострадавших достигло 90 человек

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах, сообщается на сайте ведомства.

Проверка организована «в связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания», указано в сообщении.

Прокуратура оценит исполнение законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качество оказываемых услуг коммерческими организациями, а также условия транспортировки и хранения продуктов и документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Также в ведомстве удостоверятся, получают ли учащиеся начальной школы бесплатное горячее питание. Переход на бесплатное питание в школах в соответствии с подписанным президентом законом начался с 1 сентября 2020 года и закончится к сентябрю 2023-го.



Проверке Генпрокуратуры предшествовали два отравления в школах в Московской области. 20 января областная прокуратура сообщила об отравлении 41 ученика в двух школах в городе Красноармейске. Позже число отравившихся достигло 90 человек.