Генпрокурор поручил проверить качество питания в детсадах и школах
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах, сообщается на сайте ведомства.
Проверка организована «в связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания», указано в сообщении.
Прокуратура оценит исполнение законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качество оказываемых услуг коммерческими организациями, а также условия транспортировки и хранения продуктов и документы, подтверждающие их качество и безопасность.
Также в ведомстве удостоверятся, получают ли учащиеся начальной школы бесплатное горячее питание. Переход на бесплатное питание в школах в соответствии с подписанным президентом законом начался с 1 сентября 2020 года и закончится к сентябрю 2023-го.
Проверке Генпрокуратуры предшествовали два отравления в школах в Московской области. 20 января областная прокуратура сообщила об отравлении 41 ученика в двух школах в городе Красноармейске. Позже число отравившихся достигло 90 человек.