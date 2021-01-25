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Президент Мексики заболел COVID-19

Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что болезнь проходит легко и подчеркнул, что настроен оптимистически. Он также заявил, что намерен позвонить президенту Путину и обсудить поставки вакцины «Спутник V» в Мексику
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: Henry Romero / Reuters)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в Twitter, что у него подтвердился коронавирус.

«С сожалением сообщаю вам, что я заболел COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед», — написал Обрадор.

Пока его будет представлять глава МВД Ольга Санчес Кордеро. Президент будет следить за ходом дел из Национального дворца.

Обрадор также сообщил, что намерен в понедельник позвонить президенту Владимиру Путину.

О звонке ранее сообщал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Он уточнял, что речь между двумя лидерами пойдет о будущем двусторонних отношений их стран, а также о поставках российской вакцины в Мексику.

РФПИ опроверг покупку мексиканским бизнесменом 2 млн доз «Спутника V»
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Сейчас «Спутник V» ожидает регистрации в Мексике. В сентябре гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который вместе с Центром им. Гамалеи является создателем вакцины, Кирилл Дмитриев заявлял, что в Мексику планируется поставить 32 млн доз вакцины. Этого хватило бы для вакцинации четверти населения страны.

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В начале января замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль назвал другое число доз российской вакцины, которое в стране могут использовать — 24 млн.

Обрадор также разрешил частным компаниям и региональным властям самостоятельно закупать иностранную вакцину для применения в Мексике. Закупки разрешены в отношении препаратов, уже прошедших регистрацию или собирающихся ее пройти.

После этого СМИ сообщили о бизнесмене Алехандро Коссио, который якобы закупил 2 млн доз «Спутника V». В РФПИ, однако, опровергли эту информацию, объяснив ее появление «кампанией дезинформации». которая ведется против вакцины.

Мексика занимает 13 место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом: инфекцию подтвердили у 1,7 млн человек (по данным Университета Джонса Хопкинса). По смертям страна на четвертом месте с 149 тыс. летальных исходов.

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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
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