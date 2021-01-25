Президент Мексики заболел COVID-19
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в Twitter, что у него подтвердился коронавирус.
«С сожалением сообщаю вам, что я заболел COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед», — написал Обрадор.
Пока его будет представлять глава МВД Ольга Санчес Кордеро. Президент будет следить за ходом дел из Национального дворца.
Обрадор также сообщил, что намерен в понедельник позвонить президенту Владимиру Путину.
О звонке ранее сообщал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Он уточнял, что речь между двумя лидерами пойдет о будущем двусторонних отношений их стран, а также о поставках российской вакцины в Мексику.