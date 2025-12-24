 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Уитакер сообщил о желании США понять, на что готова пойти Россия

США хотят понять, на что Россия готова пойти для урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред в НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», — сказал он.

По его словам, чего хочеет Киев, у Вашингтона «достаточно хорошее представление». Он подчеркнул, что мяч сейчас на стороне Москвы.

Постпред уточнил, что на данный момент обсуждаются четыре документа в рамках мирных переговоров. «Это 20-пунктный мирный план, а также многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста после достижения мира», — пояснил Уитакер.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
На юге Москвы прогремел взрыв Общество, 02:41
В МИДе заявили о целесообразности возобновления авиасообщения с США Политика, 02:19
В сейфе Эпштейна хранились рублевые купюры Политика, 01:40
Уитакер сообщил о желании США понять, на что готова пойти Россия Политика, 01:36
Полиция задержала мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках Общество, 01:20
За три часа над Россией сбили 17 дронов Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Ливия объявила трехдневный траур после гибели главы Генштаба Политика, 00:31
В Белгороде при атаках БПЛА три человека пострадали и один погиб Политика, 00:20
У Домодедово ввели ограничения на использование воздушного пространства Политика, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Ливии назвали причину крушения самолета с главой Генштаба Политика, 00:07
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса Политика, 00:00
Дмитрий Козак предложил реформы и амнистию Политика, 00:00