Уитакер сообщил о желании США понять, на что готова пойти Россия

США хотят понять, на что Россия готова пойти для урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред в НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», — сказал он.

По его словам, чего хочеет Киев, у Вашингтона «достаточно хорошее представление». Он подчеркнул, что мяч сейчас на стороне Москвы.

Постпред уточнил, что на данный момент обсуждаются четыре документа в рамках мирных переговоров. «Это 20-пунктный мирный план, а также многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста после достижения мира», — пояснил Уитакер.

