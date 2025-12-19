 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Постпред США при НАТО счел, что Киеву стоит готовиться к боям в 2026 году

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Если зимой не удастся достичь мирного соглашения, станет ясно, что боевые действия продолжатся, сказал Уитакер. Но Трамп и его команда не собираются сдаваться и воспользуются даже малейшим шансом закончить конфликт, сказал он
Мэттью Уитакер
Мэттью Уитакер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Украина должна быть готова к боевым действиям в 2026 году, заявил в эфире Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Отвечая на вопрос о желании России завершить конфликт в следующем году, Уитакер сказал: «Думаю, мы узнаем это в эти выходные. <...> Посмотрим, чем закончатся эти встречи в Майами. Но в конечном итоге, это наш шанс».

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва готовит контакты с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился американский мирный план после согласования с Киевом. По данным Politico, переговоры между США и Россией могут пройти в выходные, 20–21 декабря, в Майами.

Новый раунд консультаций между Украиной и Соединенными Штатами начинается в пятницу, 19 декабря, сообщил, в свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. По информации журналиста Axios Барака Равида, они пройдут в Майами, в них будут участвовать советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности.

Уитакер напомнил о кредите Киеву в размере €90 млрд, о котором договорились страны ЕС, а также о схеме поставок оружия на Украину: США продают вооружение НАТО за счет стран Европы, и уже блок отправляет его Киеву.

Рубио заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Марко Рубио

«Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, станет ясно, что боевые действия продолжатся. Но президент Трамп и его команда не собираются сдаваться. Если появится хотя бы малейший шанс достичь соглашения, мы им воспользуемся», — подчеркнул постпред.

Президент России Владимир Пурин в ходе прямой линии заявил, что Москва готова завершить конфликт мирным путем «на основе тех принципов, которые были изложены в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису». Однако, если Киев откажется от диалога, цели, обозначенные Москвой, будут достигнуты военным путем, подчеркнул Путин.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Мэттью Уитакер Украина Россия США НАТО

