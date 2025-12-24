Дуров пошутил про сексуальную ориентацию Макрона
Основатель Telegram Павел Дуров пошутил про сексуальную ориентацию президента Франции Эмманюэля Макрона и завуалированно назвал политика гомосексуалистом (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Такое сообщение предприниматель опубликовал в X.
Все началось с поста Дурова, в котором тот показал набросок «своей программы по донорству спермы». Он представляет собой сочетание латинских букв pd, что отсылает к имени и фамилии бизнесмена.
В комментариях один из пользователей указал, что во Франции аббревиатура pd означает гомосексуалиста. В ответ Павел Дуров пошутил про Макрона.
«Значит, это будет негомосексуальный проект, который выдает себя за гомосексуальный. Как президент Франции, только наоборот», — написал основатель Telegram.
В 2021 году журналистка Наташа Рей утверждала, что супруга Макрона Брижит до смены жила под именем Жан-Мишель. Брижит Макрон обвинила Рэй в клевете и подала иск в суд. В сентябре 2024-го ее признали виновной, однако в июле 2025-го апелляционный суд Парижа оправдал Рэй.
Этим летом чета Макрон также подала в суд на американского блогера Кэндис Оуэнс за ее высказывания о смене пола первой леди Франции. Адвокат президентской семьи заявлял, что Брижит «очень расстроили» подобные высказывания.
Павел Дуров последовательно критикует французские власти после задержания в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Основателя Telegram поместили под арест по обвинению, связанному с недостаточной модерацией контента в мессенджере. Дурова отпустили под залог €5 млн. Сам он выражал недоумение, что его как главу компании обвиняют в преступлениях пользователей мессенджера.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая