Общество⁠,
0

Дуров пошутил про сексуальную ориентацию Макрона

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров пошутил про сексуальную ориентацию президента Франции Эмманюэля Макрона и завуалированно назвал политика гомосексуалистом (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Такое сообщение предприниматель опубликовал в X.

Все началось с поста Дурова, в котором тот показал набросок «своей программы по донорству спермы». Он представляет собой сочетание латинских букв pd, что отсылает к имени и фамилии бизнесмена.

Дуров рассказал о гордости за роль Telegram в протестах против Макрона
Политика
Протестная акция &laquo;Bloquons Tout&raquo; (&laquo;Давайте заблокируем все&raquo;), призывающего к общенациональным беспорядкам на весь день, в Порт-д&#39;Обервилье, Париж, Франция, 10 сентября 2025 года

В комментариях один из пользователей указал, что во Франции аббревиатура pd означает гомосексуалиста. В ответ Павел Дуров пошутил про Макрона.

«Значит, это будет негомосексуальный проект, который выдает себя за гомосексуальный. Как президент Франции, только наоборот», — написал основатель Telegram.

В 2021 году журналистка Наташа Рей утверждала, что супруга Макрона Брижит до смены жила под именем Жан-Мишель. Брижит Макрон обвинила Рэй в клевете и подала иск в суд. В сентябре 2024-го ее признали виновной, однако в июле 2025-го апелляционный суд Парижа оправдал Рэй.

Этим летом чета Макрон также подала в суд на американского блогера Кэндис Оуэнс за ее высказывания о смене пола первой леди Франции. Адвокат президентской семьи заявлял, что Брижит «очень расстроили» подобные высказывания.

Павел Дуров последовательно критикует французские власти после задержания в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Основателя Telegram поместили под арест по обвинению, связанному с недостаточной модерацией контента в мессенджере. Дурова отпустили под залог €5 млн. Сам он выражал недоумение, что его как главу компании обвиняют в преступлениях пользователей мессенджера.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Романов Илья
Павел Дуров Эмманюэль Макрон
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
