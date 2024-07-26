Президент ЦНИИ «Волна» попытался покончить с собой на Красной площади
Президент Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Волна» Владимир Арсеньев этим утром пытался покончить с собой на Красной площади у Мавзолея, сообщают Baza, Mash и «Московский комсомолец».
По данным телеграм-канала Baza, мужчина получил легкие ожоги. «МК» отмечает, что 74-летний Арсеньев мог совершить акцию в знак протеста против обвинений в срыве гособоронзаказа.
Так, по данным газеты, в 2023 году его обвинили в умышленном срыве поставок для нужд обороны. В концерн «Ростех» поступила жалоба, согласно которой руководство ЦНИИ, вступив в сговор, сознательно задержало поставки необходимой продукции для нужд спецоперации, отмечает «МК». Также Арсеньеву инкриминировали воровство рабочей документации на продукцию у другого предприятия.
В итоге в ЦНИИ была назначена проверка Федеральной службы безопасности. Предварительные результаты инспекции не подтвердили обвинение. Арсеньев подал на жалобщика иск о защите чести и достоинства, который был отклонен. В свою очередь, автор жалобы подал встречный иск, дело сейчас рассматривается в Нагатинском суде.
Как пишет Baza, не так давно Арсеньев также написал заявление в СК, где сообщил, что предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ. По словам президента ЦНИИ, в конце сентября 2023 года, когда предприятие отгрузило очередной заказ для Минобороны, цена на их изделие «каким-то образом» упала в два раза: было 10 087 руб., а стало 4599 руб. В условиях такой цены, отмечал Арсеньев, предприятие работать не может и скоро обанкротится.
РБК обратился за комментарием к Владимиру Арсеньеву и в пресс-службу ГСУ СК России по городу Москве, направил запрос в ЦНИИ «Волна».
Центральный научно-исследовательский институт «Волна» был создан еще в 1980-е годы в Москве, однако в результате нескольких реорганизаций стал акционерным обществом с таким же названием. Сегодня это предприятие, специализирующееся на разработке систем и средств связи, перспективных инерциально-навигационных систем и метрологического оборудования, предназначенных для Минобороны, МЧС и коммерческого использования, говорится на сайте АО.
Предприятие имеет бессрочные лицензии на разработку и производство вооружения и военной техники, производство вооружения и военной техники, ремонт вооружения и военной техники, а также лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. В числе разработок АО — аппаратура внутренней связи, коммутации и управления в подвижных объектах, автоматизированные системы мониторинга окружающей среды и испытательная аппаратура для специальных исследований.
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