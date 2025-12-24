 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

За три часа над Россией сбили 17 дронов

Минобороны: за три часа над Россией сбили 17 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили над пятью российскими регионами 17 беспилотников, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

В период с 20:00 до 23:00 мск десять дронов уничтожили над Брянской областью, четыре — над Курской и по одному над территориями Белгородской, Калужской и Тульской областей.

Средства ПВО сбили 29 дронов над регионами России за ночь
Политика

Российские регионы регулярно подвергаются налетам беспилотников, за день 23 декабря системы ПВО уничтожили над Россией 113 дронов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Александра Озерова
Минобороны Брянская область Курская область Белгородская область Калужская область Тульская область
Материалы по теме
Средства ПВО сбили 29 дронов над регионами России за ночь
Политика
За ночь над регионами России сбили 27 беспилотников
Политика
Силы ПВО сбили 94 дрона над регионами России и двумя морями
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Полиция задержала мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках Общество, 01:20
За три часа над Россией сбили 17 дронов Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Ливия объявила трехдневный траур после гибели главы Генштаба Политика, 00:31
В Белгороде при атаках БПЛА три человека пострадали и один погиб Политика, 00:20
У Домодедово ввели ограничения на использование воздушного пространства Политика, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Ливии назвали причину крушения самолета с главой Генштаба Политика, 00:07
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса Политика, 00:00
Дмитрий Козак предложил реформы и амнистию Политика, 00:00
Глава Генштаба Ливии перед катастрофой встретился с турецким министром Политика, 23 дек, 23:46
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 23 дек, 23:30
Глава Генштаба Ливии погиб при падении самолета в Турции Политика, 23 дек, 23:21
Трасса М-12 от Москвы до Тюмени: что известно и сколько стоит Авто, 23 дек, 23:18