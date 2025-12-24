За три часа над Россией сбили 17 дронов
Силы ПВО сбили над пятью российскими регионами 17 беспилотников, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.
В период с 20:00 до 23:00 мск десять дронов уничтожили над Брянской областью, четыре — над Курской и по одному над территориями Белгородской, Калужской и Тульской областей.
Российские регионы регулярно подвергаются налетам беспилотников, за день 23 декабря системы ПВО уничтожили над Россией 113 дронов.
