Минобороны: за три часа над Россией сбили 17 дронов

Силы ПВО сбили над пятью российскими регионами 17 беспилотников, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

В период с 20:00 до 23:00 мск десять дронов уничтожили над Брянской областью, четыре — над Курской и по одному над территориями Белгородской, Калужской и Тульской областей.

Российские регионы регулярно подвергаются налетам беспилотников, за день 23 декабря системы ПВО уничтожили над Россией 113 дронов.