На подлете к Москве сбили четвертый за день дрон

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал он в Telegram.

С начала дня это четвертый дрон, сбитый ПВО на подлете к Москве. До этого об отражении атак мэр сообщал в 07:28, 08:25 и 12:56.

На фоне налета БПЛА московский аэропорт Внуково приостановил прием и выпуск самолетов. К моменту подготовки публикации ограничения уже сняты.

В течение 15 декабря на подлете к Москве был сбит 21 беспилотник.