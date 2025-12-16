 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

На подлете к Москве сбили четвертый за день дрон

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал он в Telegram.

С начала дня это четвертый дрон, сбитый ПВО на подлете к Москве. До этого об отражении атак мэр сообщал в 07:28, 08:25 и 12:56.

На фоне налета БПЛА московский аэропорт Внуково приостановил прием и выпуск самолетов. К моменту подготовки публикации ограничения уже сняты.

Минобороны сообщило о 15 сбитых дронах за ночь, летевших на Москву
Политика

В течение 15 декабря на подлете к Москве был сбит 21 беспилотник.

