В Латвии попросили кабмин возместить €7,3 млн за поддержку беженцев

Министерство умного управления и регионального развития Латвии попросит правительство страны возместить €7,3 млн, потраченные на поддержку украинских беженцев, сообщает местный новостной портал BB.lv со ссылкой на проект распоряжения.

По данным ведомства, до ноября 2024 года на помощь гражданам Украины самоуправлениями было выделено €11,9 млн, остаток от этих средств составляет €4,6 млн. Понесенные траты должен возместить кабмин.

Власти Латвии оказывают помощь украинским беженцам в виде предоставления жилья и питания, соцподдержки, образования и других услуг.

В июне Евросоюз продлил до 2026 года действие специального механизма для приема украинских беженцев. Они получают временную защиту и пользуются одинаковыми правами на всей территории ЕС — получают медицинскую и социальную помощь, доступ к образованию для детей и к рынку труда для взрослых.

По данным Евростата, к концу апреля временную защиту в странах Евросоюза получили 4,2 млн беженцев с территории Украины. МВД Латвии сообщило в мае, что в 2024 году поток украинских беженцев в страну снизился более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

В конце июня Германия, Польша и Чехия попросили у ЕС финансовой поддержки для покрытия расходов на размещение украинских беженцев, писал Bloomberg. Власти этих стран направили письмо к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором заявили, что на их территории проживает больше половины от всех беженцев, прибывающих в ЕС из Украины.