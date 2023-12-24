Западные страны не смогли обеспечить Украину всем необходимым для успеха, заявил Бен Ходжес. В Киеве также говорили, что не получили достаточного количества вооружений. Москва называет контрнаступление ВСУ провалом

Бен Ходжес (Фото: Eventpress Stauffenberg / Global Look Press)

Вооруженные силы Украины в ходе летнего контрнаступления не смогли добиться результатов, «на которые все надеялись», поскольку западные страны не предоставили Киеву все необходимое, считает экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.



«Это мы, Запад, а не Украина потерпели неудачу. Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали: военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности, другими мощностями, которые были необходимы», — сказал он в интервью шоу Silicon Curtain на YouTube.

Похожее мнение ранее высказал бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус. По его словам, в то время как Запад оттягивал поставки вооружений Украине, в том числе американских танков Abrams A1 и немецких Leopard, а также кассетных боеприпасов, Россия правильно выстроила оборону. Президент Украины Владимир Зеленский, признавая, что ВСУ не смогли добиться желаемых результатов, также отмечал, что Киев не получил всего необходимого оружия от союзников, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро. В то же время Зеленский похвалил военнослужащих за то, что они не отступают перед «второй армией мира».

Ходжес заявил, что его расстроил неуспех ВСУ; по мнению американского генерала, это значит, что военный конфликт России и Украины будет продлен «как минимум на год». МИД России называл «шизофренической» точку зрения о том, что контрнаступление может приблизить окончание военных действий и начало переговоров. «Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: а мы прекращаем? Мы же не троцкисты: «Движение — все, конечная цель — ничто», это плохая теория», — говорил в сентябре президент Владимир Путин.

Российские власти не раз заявляли о провале наступления Украины и больших потерях украинской армии. Москва также осуждает помощь западных стран Киеву, заявляя, что это свидетельствует об их вовлеченности в конфликт.