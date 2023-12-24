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Военная операция на Украине ,  
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Генерал США заявил об ответственности Запада за неудачное наступление ВСУ

Генерал Ходжес: Запад несет ответственность за неудачное контрнаступление ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Западные страны не смогли обеспечить Украину всем необходимым для успеха, заявил Бен Ходжес. В Киеве также говорили, что не получили достаточного количества вооружений. Москва называет контрнаступление ВСУ провалом
Бен Ходжес
Бен Ходжес (Фото: Eventpress Stauffenberg / Global Look Press)

Вооруженные силы Украины в ходе летнего контрнаступления не смогли добиться результатов, «на которые все надеялись», поскольку западные страны не предоставили Киеву все необходимое, считает экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

«Это мы, Запад, а не Украина потерпели неудачу. Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали: военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности, другими мощностями, которые были необходимы», — сказал он в интервью шоу Silicon Curtain на YouTube.

Похожее мнение ранее высказал бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус. По его словам, в то время как Запад оттягивал поставки вооружений Украине, в том числе американских танков Abrams A1 и немецких Leopard, а также кассетных боеприпасов, Россия правильно выстроила оборону. Президент Украины Владимир Зеленский, признавая, что ВСУ не смогли добиться желаемых результатов, также отмечал, что Киев не получил всего необходимого оружия от союзников, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро. В то же время Зеленский похвалил военнослужащих за то, что они не отступают перед «второй армией мира».

Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов
Политика
Владимир Зеленский

Ходжес заявил, что его расстроил неуспех ВСУ; по мнению американского генерала, это значит, что военный конфликт России и Украины будет продлен «как минимум на год». МИД России называл «шизофренической» точку зрения о том, что контрнаступление может приблизить окончание военных действий и начало переговоров. «Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: а мы прекращаем? Мы же не троцкисты: «Движение — все, конечная цель — ничто», это плохая теория», — говорил в сентябре президент Владимир Путин.

Российские власти не раз заявляли о провале наступления Украины и больших потерях украинской армии. Москва также осуждает помощь западных стран Киеву, заявляя, что это свидетельствует об их вовлеченности в конфликт.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Бен Ходжес Запад ВСУ контрнаступление Украина
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