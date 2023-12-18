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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль исключил сохранение «спасательного круга террора» в Ливане

Израиль заявил о необходимости отодвинуть ливанскую «Хезболлу» от своих границ
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль не может смириться с угрозой со стороны ливанской «Хезболлы» после окончания войны с ХАМАС. Об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн, передает корреспондент РБК.

«Израиль не согласится на то, чтобы в результате завершения военных действий эта террористическая угроза осталась на нашей северной границе. Международное сообщество должно сделать все, что от него зависит, чтобы отдалить эту угрозу от наших границ по крайней мере до реки Литани (проходит через юг и центр Ливана. — РБК). Любое другое решение будет означать своего рода спасательный круг террору», — сказал он.

Он также добавил, что Армия обороны Израиля продолжает активные действия на севере страны с целью ликвидировать угрозу со стороны ливанской «Хезболлы». По его словам, от шиитской группировки исходит еще более серьезная опасность, чем от ХАМАС в Секторе Газа.

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Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Ранее 18 декабря британская газета The Times сообщила, что израильская армия разработала план вторжения на юг Ливана. По информации издания, ЦАХАЛ планирует отбросить подразделения «Хезболлы» к реке Литани — «рубежу, имеющему символическое значение для обеих сторон».

10 декабря глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби допустил, что после разгрома ХАМАС стране, возможно, придется начать войну против «Хезболлы». Тогда он отметил, что значительную угрозу представляют элитная бригада «Радван», которая может стремительно пересечь северную границу страны, а также запас ракетного вооружения группировки.

Теги
Израиль Ливан Хезболла палестино-израильский конфликт ХАМАС новости
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