Израиль исключил сохранение «спасательного круга террора» в Ливане

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Израиль не может смириться с угрозой со стороны ливанской «Хезболлы» после окончания войны с ХАМАС. Об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн, передает корреспондент РБК.

«Израиль не согласится на то, чтобы в результате завершения военных действий эта террористическая угроза осталась на нашей северной границе. Международное сообщество должно сделать все, что от него зависит, чтобы отдалить эту угрозу от наших границ по крайней мере до реки Литани (проходит через юг и центр Ливана. — РБК). Любое другое решение будет означать своего рода спасательный круг террору», — сказал он.

Он также добавил, что Армия обороны Израиля продолжает активные действия на севере страны с целью ликвидировать угрозу со стороны ливанской «Хезболлы». По его словам, от шиитской группировки исходит еще более серьезная опасность, чем от ХАМАС в Секторе Газа.

Ранее 18 декабря британская газета The Times сообщила, что израильская армия разработала план вторжения на юг Ливана. По информации издания, ЦАХАЛ планирует отбросить подразделения «Хезболлы» к реке Литани — «рубежу, имеющему символическое значение для обеих сторон».

10 декабря глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби допустил, что после разгрома ХАМАС стране, возможно, придется начать войну против «Хезболлы». Тогда он отметил, что значительную угрозу представляют элитная бригада «Радван», которая может стремительно пересечь северную границу страны, а также запас ракетного вооружения группировки.