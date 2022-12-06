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Общество ,  
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В короля Карла III второй раз за месяц бросили яйцо

В Британии задержали мужчину, который бросил яйцо в короля Карла III
Карл III
Карл III (Фото: Daniel Leal / Getty Images)

Полиция графства Бедфордшир задержала мужчину по подозрению в том, что он бросил яйцо в сторону короля Великобритании Карла III, сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

20-летнего британца задержали на площади Святого Георгия в Лутоне по подозрению в нападении. Он находится в полиции в ожидании допроса, сообщила пресс-служба. 

Предположительно, яйцом в Карла III запустили, когда он встречался с гражданами у ратуши города Лутон, пишет AP. Охранники отвезли короля в другой район, где он возобновил обмен рукопожатиями с местными жителями. 

Британского монарха закидали яйцами второй раз за месяц. 9 ноября во время прогулки короля по городу Йорк мужчина тоже бросил в него куриные яйца, прокричав: «Эта страна была построена на крови рабов!» Кидавшего задержали. 

Теги
Великобритания Карл III король яйца
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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