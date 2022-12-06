В Британии задержали мужчину, который бросил яйцо в короля Карла III

В короля Карла III второй раз за месяц бросили яйцо

Карл III (Фото: Daniel Leal / Getty Images)

Полиция графства Бедфордшир задержала мужчину по подозрению в том, что он бросил яйцо в сторону короля Великобритании Карла III, сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-службу ведомства.

20-летнего британца задержали на площади Святого Георгия в Лутоне по подозрению в нападении. Он находится в полиции в ожидании допроса, сообщила пресс-служба.

Предположительно, яйцом в Карла III запустили, когда он встречался с гражданами у ратуши города Лутон, пишет AP. Охранники отвезли короля в другой район, где он возобновил обмен рукопожатиями с местными жителями.

Британского монарха закидали яйцами второй раз за месяц. 9 ноября во время прогулки короля по городу Йорк мужчина тоже бросил в него куриные яйца, прокричав: «Эта страна была построена на крови рабов!» Кидавшего задержали.