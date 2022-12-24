Германия почти полностью изменила задачи флота после начала спецоперации

Адмирал флота Хеннинг Фальтин сообщил, что после начала конфликта на Украине «практически все» задачи немецкого флота сосредоточились на Балтийском море

Фото: Bernd Wstneck / DPA / ТАСС

Командование немецкого флота практически полностью изменило структуру задач флотилии после начала конфликта на Украине, перебросив большое количество сил восточнее в Балтийское море, сообщил немецкий адмирал и директор «Центра передового опыта НАТО для операций в замкнутых и мелких водах» в Киле Хеннинг Фальтин.

«Практически все главные задачи немецкого флота, которые были запланированы ранее здесь, на севере, в Северном и Балтийском морях, были перенесены восточнее в Балтийском море», — заявил он в ответ на вопрос, как отразилось начало спецоперации на немецком флоте.

По его словам, переброска сил немецкой флотилии связана с тем, что армейское командование ФРГ «серьезно относится» к силам армии и флота России в водах у Санкт-Петербурга и Калининграда. «Да в принципе все изменилось. Начиная с настроя — образ мышления, что мы в режиме учений, сменился на тот, что мы в оперативном управлении. Даже если мы не находимся в войне с Россией», — добавил он.

Фальтин уточнил, что буквально за несколько дней после начала спецоперации на Украине германский флот направил в море такое большое количество подразделений, что в определенный момент там находилось свыше 2 тысяч солдат дополнительно.

Военно-морские силы Германии состоят из двух основных флотилий и двух эскадр военно-морской авиации. На вооружении ВМС состоят как минимум 6 подводных лодок проекта 212А, 11 фрегатов, пять корветов, 19 тральщиков и несколько десятков вспомогательных кораблей. В авиационных эскадрах состоят 12 наблюдательных и разведывательных самолетов и более 60 противолодочных, многоцелевых и поисково-спасательных вертолетов. Общая численность военного состава ВМС — около 16 тыс. человек.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл «денацификацию и демилитаризицию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева.

После начала конфликта Германия, которая до этого не поставляла Украине летальное вооружение, начала это делать. Также 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что теперь Германия ежегодно будет тратить на оборону сумму, эквивалентную более 2% своего ВВП.



Тем не менее уже в начале декабря канцлер признал, что бундесвер находится в непростой ситуации, поскольку военные испытывают дефицит боеприпасов из-за поставок Украине. До этого издание Business Insider написало со ссылкой на источники среди официальных лиц бундестага и представителей военной промышленности, что в случае начала боевых действий немецкая армия сможет воевать всего лишь два дня.