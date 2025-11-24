Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло восьми
Средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом с начала суток на подлете к столице сбили восемь дронов.
«Еще два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.
Об уничтожении первого беспилотника, атаковавшего Москву, Собянин сообщил в 12:51, седьмого и восьмого — в 15:43. Предыдущая публикация — о сбитом пятом и шестом дроне — появилась в телеграм-канале столичного мэра в 15:31.
Накануне, 23 ноября, Собянин также сообщал о работе средств противовоздушной обороны и сбитых на подлете к Москве беспилотниках. Первый дрон атаковал столицу ночью, последний, согласно публикации мэра, — около полудня.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины