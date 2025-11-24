Аэропорт Шереметьево временно перестал принимать рейсы
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
Сообщение появилось в 13:05 мск. В 13:15 мск ограничения сняли.
Почти одновременно с этим, в 12:48 мск, на шесть минут приостановил прием воздушных судов аэропорт Домодедово, а в 12:55 на десять минут аэропорт Жуковский.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал в 12:51 мск мэр Сергей Собянин. Это был пятый дрон, сбитый за ночь и утро на подлете к Москве.
Всего над территорией Россией за ночь сбили 93 дрона, почти половина (45) уничтожили в Белгородской области.
