 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Собянин сообщил о втором сбитом дроне

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине

Второй беспилотник за день, следовавший на Москву, сбили средства ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного беспилотного средства, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — рассказал мэр в телеграм-канале.

О прошлом сбитом беспилотнике Собянин написал около 12:50 мск.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Теги
Персоны
Сергей Собянин беспилотники Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 14:18 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 14:18
Финляндия предложит НАТО разместить у себя еще один элемент командования Политика, 14:28
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Курс евро на рынке Форекс впервые с июня опустился ниже ₽90 Инвестиции, 14:28
Собянин сообщил о втором сбитом дроне Политика, 14:25
В Киргизии объявили о трехдневном визите Путина в конце ноября Политика, 14:23
Как руководителю эффективно общаться с командой. Три фокуса управления Образование, 14:20
В Москве арестовали IT-предпринимателя по делу о госизмене Политика, 14:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
CAS рассмотрит апелляцию на недопуск российских лыжников 1 декабря Спорт, 14:19
«Тик-ток» для инвесторов: как короткие видео расширяют финансовой рынок Тренды, 14:17
Умер исполнитель главной роли в индийском фильме «Зита и Гита» Общество, 14:14
Против оставившей в Таиланде дочку россиянки завели уголовное дело Общество, 14:11
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Axios рассказал, как США зачитывали Зеленскому условия мира по телефону Политика, 14:07