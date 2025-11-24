Собянин сообщил о втором сбитом дроне
Второй беспилотник за день, следовавший на Москву, сбили средства ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака еще одного беспилотного средства, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — рассказал мэр в телеграм-канале.
О прошлом сбитом беспилотнике Собянин написал около 12:50 мск.
Материал дополняется
