 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Эрдоган пообещал «еще раз» спросить Путина про зерновую сделку

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Thomas Mukoya / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР вновь заявил о желании обсудить зерновую сделку, которая сорвалась в 2023 году.

Эрдоган уточнил, что сегодня планирует телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и в том числе намерен поднять вопрос о сделке.

«Проект «Зернового коридора» был направлен на то, чтобы проложить путь к миру <...> но это не получило дальнейшего развития. Я спрошу господина Путина об этом еще раз», — сказал Эрдоган (цитата по Aydinlik).

Соглашение было заключено в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН и включало в себя две части: о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и о снятии ограничений на доступ российской продукции на мировой рынок. Представители Турции и ООН обязались контролировать, что на суднах с зерном не будут перевозить оружие и боеприпасы.

Через год Москва объявила о выходе из зерновой сделки, заявив о несоблюдении части условий, но при этом не исключив, что может вернуться к ней. Российский МИД уведомил украинскую сторону о том, что соглашение утратило гуманитарную функцию, а также о том, что вторая часть сделки, касающаяся соблюдения российских интересов, не соблюдалась. В ответ президент Владимир Зеленский заявил о планах продолжить зерновую сделку без России, подчеркнув, что Москвой «срываются договоренности с ООН, а не с нами».

С тех пор Эрдоган уже обсуждал этот вопрос — как с Путиным, так и с Зеленским.

После прекращения действия соглашения Москва и Киев объявили некоторые районы Черного моря опасными для судоходства, а суда — потенциальными перевозчиками военных грузов. Украина после срыва сделки открыла временные коридоры для прохода кораблей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Зерновая сделка Турция Военная операция на Украине
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Эрдоган анонсировал беседу с Путиным фразой «даст Бог, мы этого добьемся»
Политика
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям
Политика
Зерновой терминал в Одессе перешел под контроль американских фондов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 14:08 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 14:08
Финляндия предложит НАТО разместить у себя еще один элемент командования Политика, 14:28
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Курс евро на рынке Форекс впервые с июня опустился ниже ₽90 Инвестиции, 14:28
Собянин сообщил о втором сбитом дроне Политика, 14:25
В Киргизии объявили о трехдневном визите Путина в конце ноября Политика, 14:23
Как руководителю эффективно общаться с командой. Три фокуса управления Образование, 14:20
В Москве арестовали IT-предпринимателя по делу о госизмене Политика, 14:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
CAS рассмотрит апелляцию на недопуск российских лыжников 1 декабря Спорт, 14:19
«Тик-ток» для инвесторов: как короткие видео расширяют финансовой рынок Тренды, 14:17
Умер исполнитель главной роли в индийском фильме «Зита и Гита» Общество, 14:14
Против оставившей в Таиланде дочку россиянки завели уголовное дело Общество, 14:11
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Axios рассказал, как США зачитывали Зеленскому условия мира по телефону Политика, 14:07