Эрдоган пообещал «еще раз» спросить Путина про зерновую сделку

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Thomas Mukoya / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР вновь заявил о желании обсудить зерновую сделку, которая сорвалась в 2023 году.

Эрдоган уточнил, что сегодня планирует телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и в том числе намерен поднять вопрос о сделке.

«Проект «Зернового коридора» был направлен на то, чтобы проложить путь к миру <...> но это не получило дальнейшего развития. Я спрошу господина Путина об этом еще раз», — сказал Эрдоган (цитата по Aydinlik).

Соглашение было заключено в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН и включало в себя две части: о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и о снятии ограничений на доступ российской продукции на мировой рынок. Представители Турции и ООН обязались контролировать, что на суднах с зерном не будут перевозить оружие и боеприпасы.



Через год Москва объявила о выходе из зерновой сделки, заявив о несоблюдении части условий, но при этом не исключив, что может вернуться к ней. Российский МИД уведомил украинскую сторону о том, что соглашение утратило гуманитарную функцию, а также о том, что вторая часть сделки, касающаяся соблюдения российских интересов, не соблюдалась. В ответ президент Владимир Зеленский заявил о планах продолжить зерновую сделку без России, подчеркнув, что Москвой «срываются договоренности с ООН, а не с нами».

С тех пор Эрдоган уже обсуждал этот вопрос — как с Путиным, так и с Зеленским.

После прекращения действия соглашения Москва и Киев объявили некоторые районы Черного моря опасными для судоходства, а суда — потенциальными перевозчиками военных грузов. Украина после срыва сделки открыла временные коридоры для прохода кораблей.