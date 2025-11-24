Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после встречи по Украине в Женеве

В Женеве Украина и США сделали шаги к достижению мира, но ряд вопросов остается нерешенными, заявил Стубб. В МИД Германии также отметили большой успех встречи в Швейцарии

Александр Стубб (Фото: Yves Herman / Reuters)

На переговорах Украины и США в Женеве были предприняты шаги по достижению справедливого и прочного мира, но по-прежнему остаются нерешенные вопросы, заявил президент Финляндии Александер Стубб в Х, который созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Очевидно, что Европа и НАТО решают вопросы, которые их касаются», — добавил он.

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль назвал женевские переговоры по Украине большим успехом.

По информации CNN, встреча между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного мирного плана также запланирована. По словам источника издания, она «произойдет быстро», но не в Женеве. Он отказался уточнить, где и когда состоится эта встреча.

После встречи в Женеве Вашингтон и Киев заявили, что разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования». Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал мирный план как «рабочий продукт» и напомнил, что его должны согласовать Украина, США и Россия, это нужно сделать «как можно скорее». Американский президент Дональд Трамп называл дедлайном 27 ноября.

Мирный план США предполагал отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями, а также ограничение численности ВСУ до 600 тыс. военнослужащих. Европейские союзники разработали альтернативный план, который содержит менее жесткие условия. В европейской версии полностью не исключается вступление Украины в НАТО, а численность ВСУ ограничивается 800 тыс. бойцов вместо 600 тыс.