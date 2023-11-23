Катар назвал срок начала перемирия в секторе Газа
Перемирие, о котором договорились Израиль и исламистское движение ХАМАС, начнется в 7:00 (8:00 мск) 24 ноября, сообщил МИД Катара, передает Al Jazeera.
Первые 13 пленных будут освобождены в 16:00 (17:00 мск).
Катар выступает посредником в сделке.
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