Пауза или перемирие: иностранные СМИ о сделке между Израилем и ХАМАС
«Тот факт, что кабинет министров проголосовал 35 против троих в пользу сделки с террористической группировкой, которая захватила и удерживает большую часть заложников и которая организовала и осуществила резню 1200 человек на юге Израиля 7 октября, подчеркивает, насколько потенциально выгодной сделку считает политическое руководство и руководители в сфере безопасности. <…>
Необходимо прямо задать вопрос: почему ХАМАС согласился [на сделку], и даже предложил ее? <…>
Многие израильские эксперты ожидают, что [лидер ХАМАС Яхья] Синвар попытается использовать паузу, чтобы реорганизовать свою террористическую армию, большая часть которой остается нетронутой несмотря на то, что значительная часть ее инфраструктуры на севере сектора Газа разрушена или находится в районах, подконтрольных ЦАХАЛ. <…> Некоторые эксперты также полагают, что он стремится предотвратить неминуемое расширение наземного наступления Израиля на юг сектора Газа, и особенно на Хан-Юнис, где, как некоторые считают, может находиться он, другие лидеры ХАМАС и многие заложники. <…>
Сделка широко описывается как предусматривающая «прекращение огня» — а под прекращением огня обычно понимается прекращение боевых действий, предназначенное для проведения обсуждения окончательного прекращения боевых действий. Израильские политические лидеры и решение правительства по сделке, напротив, говорят о «паузе» в кампании».
«Определение сделки расплывчато — возможно, намеренно. В официальном сообщении Катара она названа «гуманитарной паузой», но СМИ в арабском мире и Израиле, похоже, предпочитают «перемирие» и «прекращение огня», так же, как и мировые СМИ. Помимо разницы в значении этих терминов, это отражает, какими чувствительными, должно быть, были эти недельные непрямые переговоры. <…>
Несмотря на то, что Израиль и США продолжают называть ХАМАС «террористическим» — термином, который обычно означает «люди, с которыми мы не ведем переговоры» — они признали реальность и приняли палестинскую организацию как вторую сторону переговоров. Конечно, ХАМАС и Израиль и раньше заключали перемирия, всегда при посредничестве третьей стороны — обычно Египта. Но то были тактические боевые вопросы, а не полноценные международные соглашения с участием нескольких стран.
ХАМАС одержал важную психологическую, политическую и стратегическую победу: израильское правительство и американский президент провели с ХАМАС переговоры, достигли соглашения и публично заявили, что намерены его соблюдать. Два месяца назад сегодняшнюю реальность невозможно было бы вообразить.
Но с военной точки зрения ХАМАС мало что получит от паузы/прекращения огня/перемирия. <…> Это очень удобно для Израиля, но не имеет реального значения для ХАМАС, несмотря на опасения израильской общественности, что оно воспользуется возможностью перегруппироваться».
Associated Press, США
«Возвращение любого из заложников могло бы поднять настроение в Израиле, где тяжелое положение пленников охватило внимание страны. Эфир полон интервью с семьями заложников, среди которых есть маленькие дети и люди старше 80 лет с проблемами со здоровьем. Семьи стали мощной силой в Израиле, проводя массовые демонстрации и марши с целью давления на правительство, чтобы вернуть своих близких. Они сделали центральную площадь Тель-Авива своей штаб-квартирой, где запоминающиеся демонстрации типа длинного белого стола на 240 мест для 240 заложников призваны поддерживать внимание к их положению.
Но устройство сделки может ослабить Израиль с разных сторон. Любая пауза даст ХАМАС и его теневому лидеру Яхье Синвару возможность перегруппироваться после тяжелых потерь в боях, особенно если ХАМАС затянет с дополнительным освобождением заложников. <…>
Прекращение огня также может усилить уже растущее международное давление на Израиль с требованием прекратить наступление по мере того как станет очевидным полный масштаб ущерба в Газе. Даже США, главный сторонник Израиля, высказали обеспокоенность по поводу тяжелого ущерба для гражданского населения сектора Газа. <…>
А в Израиле постепенное освобождение заложников несет риски раскола между семьями тех, кого освободили, и тех, кто остался в плену. Солдаты, например, скорее всего, будут среди последних освобожденных. Семьи солдат, среди которых есть женщины, служившие корректировщицами у границы, вероятно, будут оказывать давление на правительство, чтобы оно не возобновляло наступление, пока их близкие также не вернутся домой. <…>
ХАМАС может попытаться объявить о победе, но Синвару нечего будет праздновать. Даже если он выживет и ХАМАС удержит власть, он столкнется с огромными разрушениями, на восстановление которых потребуются годы, если не десятилетия».
«Китай поприветствовал соглашение [между Израилем и ХАМАС] в надежде, что оно смягчит гуманитарный кризис и будет способствовать деэскалации ситуации.
Китайские эксперты указали, что этот позитивный сигнал может свидетельствовать о временном снижении градуса напряженности, которое было достигнуто благодаря множеству факторов, среди которых — растущее давление, которые испытывают Израиль и ХАМАС, последняя резолюция Совбеза ООН, принятая во время ротационного председательства Китая, активный призыв Глобального Юга, озвученный посредством последнего внеочередного виртуального саммита БРИКС, а также энергичное посредничество стран арабского мира. <...>.
«Не стоит говорить, что это четырехдневное перемирие станет важным поворотным моментом в конфликте между Израилем и ХАМАС, оно скорее похоже на краткосрочный буфер, поскольку и боевики ХАМАС, и Израиль сталкиваются с внешним давлением», — сказал в среду Global Times директор Центра афганских исследований при Университете Ланьчжоу Чжу Юнбяо. <...>
Тем не менее, четырехдневное перемирие может послужить «окном возможностей» для мирового сообщества, чтобы продолжить посредничество и выяснить, есть ли шанс его продлить, считают некоторые эксперты.
Во время виртуального саммита БРИКС во вторник Си Цзиньпин заявил, что Китай призывает к скорейшему созыву международной мирной конференции, которая будет обладать авторитетом для формирования международного консенсуса в пользу мира и совместной работы по скорейшему поиску справедливого, устойчивого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса. <...>».
«Сделка была заключена после нескольких недель, во время которых Нетаньяху открыто выступал против любой паузы в военном наступлении Израиля на ХАМАС в секторе Газа, однако в это же время также росло политическое давление на премьер-министра, который столкнулся с резкой потерей поддержки избирателей после нападения ХАМАС 7 октября. <...>
В переговорах о перемирии в обмен на освобождение заложников можно увидеть попытку Нетаньяху и его кабинета сбалансировать две конкурирующих между собой задачи.
С одной стороны, поддержка соглашения об освобождении тех, кто находится в плену у ХАМАС и других вооруженных палестинских группировок в секторе Газа, пользуется широкой общественной поддержкой — во многом благодаря кампании, которую ведут семьи заложников. С другой стороны, есть опасение, что соглашение о существенном прекращении огня может ознаменовать начало конца войны Израиля против ХАМАС, — обеспокоенность, которую Нетаньяху отверг как «нонсенс». <...>
Ицхак Герцог, президент Израиля, однако, признал, что сделка — хотя и благородная — вызовет «понятные, болезненные и трудные опасения». <...>
Реакция ведущих израильских обозревателей в среду отразила продолжающиеся политические проблемы, с которыми сталкивается Нетаньяху, даже в момент попыток продвигать сделку. Так, Наум Барнеа, журналист газеты Yedioth Ahronoth, отметил, что «у Израиля нет другого выбора, кроме как получить по заслугам», связывая соглашение с провалами 7 октября. «Альтернатива оставить заложников во второй раз, после того как они были впервые оставлены в октябре, была бы гораздо хуже и гораздо опаснее. Помимо цены, которую это могло бы стоить в крови и жизнях, это оставило бы неизгладимое пятно на израильском правительстве и ЦАХАЛе».