Пауза или перемирие: иностранные СМИ о сделке между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и освобождении заложников и заключенных. Оно может продлиться от четырех до десяти дней. Как эту договоренность оценили мировые СМИ — в подборке РБК

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«Тот факт, что кабинет министров проголосовал 35 против троих в пользу сделки с террористической группировкой, которая захватила и удерживает большую часть заложников и которая организовала и осуществила резню 1200 человек на юге Израиля 7 октября, подчеркивает, насколько потенциально выгодной сделку считает политическое руководство и руководители в сфере безопасности. <…>

Необходимо прямо задать вопрос: почему ХАМАС согласился [на сделку], и даже предложил ее? <…>

Многие израильские эксперты ожидают, что [лидер ХАМАС Яхья] Синвар попытается использовать паузу, чтобы реорганизовать свою террористическую армию, большая часть которой остается нетронутой несмотря на то, что значительная часть ее инфраструктуры на севере сектора Газа разрушена или находится в районах, подконтрольных ЦАХАЛ. <…> Некоторые эксперты также полагают, что он стремится предотвратить неминуемое расширение наземного наступления Израиля на юг сектора Газа, и особенно на Хан-Юнис, где, как некоторые считают, может находиться он, другие лидеры ХАМАС и многие заложники. <…>

Сделка широко описывается как предусматривающая «прекращение огня» — а под прекращением огня обычно понимается прекращение боевых действий, предназначенное для проведения обсуждения окончательного прекращения боевых действий. Израильские политические лидеры и решение правительства по сделке, напротив, говорят о «паузе» в кампании».

«Определение сделки расплывчато — возможно, намеренно. В официальном сообщении Катара она названа «гуманитарной паузой», но СМИ в арабском мире и Израиле, похоже, предпочитают «перемирие» и «прекращение огня», так же, как и мировые СМИ. Помимо разницы в значении этих терминов, это отражает, какими чувствительными, должно быть, были эти недельные непрямые переговоры. <…>

Несмотря на то, что Израиль и США продолжают называть ХАМАС «террористическим» — термином, который обычно означает «люди, с которыми мы не ведем переговоры» — они признали реальность и приняли палестинскую организацию как вторую сторону переговоров. Конечно, ХАМАС и Израиль и раньше заключали перемирия, всегда при посредничестве третьей стороны — обычно Египта. Но то были тактические боевые вопросы, а не полноценные международные соглашения с участием нескольких стран.

ХАМАС одержал важную психологическую, политическую и стратегическую победу: израильское правительство и американский президент провели с ХАМАС переговоры, достигли соглашения и публично заявили, что намерены его соблюдать. Два месяца назад сегодняшнюю реальность невозможно было бы вообразить.

Но с военной точки зрения ХАМАС мало что получит от паузы/прекращения огня/перемирия. <…> Это очень удобно для Израиля, но не имеет реального значения для ХАМАС, несмотря на опасения израильской общественности, что оно воспользуется возможностью перегруппироваться».

«Возвращение любого из заложников могло бы поднять настроение в Израиле, где тяжелое положение пленников охватило внимание страны. Эфир полон интервью с семьями заложников, среди которых есть маленькие дети и люди старше 80 лет с проблемами со здоровьем. Семьи стали мощной силой в Израиле, проводя массовые демонстрации и марши с целью давления на правительство, чтобы вернуть своих близких. Они сделали центральную площадь Тель-Авива своей штаб-квартирой, где запоминающиеся демонстрации типа длинного белого стола на 240 мест для 240 заложников призваны поддерживать внимание к их положению.

Но устройство сделки может ослабить Израиль с разных сторон. Любая пауза даст ХАМАС и его теневому лидеру Яхье Синвару возможность перегруппироваться после тяжелых потерь в боях, особенно если ХАМАС затянет с дополнительным освобождением заложников. <…>

Прекращение огня также может усилить уже растущее международное давление на Израиль с требованием прекратить наступление по мере того как станет очевидным полный масштаб ущерба в Газе. Даже США, главный сторонник Израиля, высказали обеспокоенность по поводу тяжелого ущерба для гражданского населения сектора Газа. <…>

А в Израиле постепенное освобождение заложников несет риски раскола между семьями тех, кого освободили, и тех, кто остался в плену. Солдаты, например, скорее всего, будут среди последних освобожденных. Семьи солдат, среди которых есть женщины, служившие корректировщицами у границы, вероятно, будут оказывать давление на правительство, чтобы оно не возобновляло наступление, пока их близкие также не вернутся домой. <…>

ХАМАС может попытаться объявить о победе, но Синвару нечего будет праздновать. Даже если он выживет и ХАМАС удержит власть, он столкнется с огромными разрушениями, на восстановление которых потребуются годы, если не десятилетия».

«Китай поприветствовал соглашение [между Израилем и ХАМАС] в надежде, что оно смягчит гуманитарный кризис и будет способствовать деэскалации ситуации.

Китайские эксперты указали, что этот позитивный сигнал может свидетельствовать о временном снижении градуса напряженности, которое было достигнуто благодаря множеству факторов, среди которых — растущее давление, которые испытывают Израиль и ХАМАС, последняя резолюция Совбеза ООН, принятая во время ротационного председательства Китая, активный призыв Глобального Юга, озвученный посредством последнего внеочередного виртуального саммита БРИКС, а также энергичное посредничество стран арабского мира. <...>.

«Не стоит говорить, что это четырехдневное перемирие станет важным поворотным моментом в конфликте между Израилем и ХАМАС, оно скорее похоже на краткосрочный буфер, поскольку и боевики ХАМАС, и Израиль сталкиваются с внешним давлением», — сказал в среду Global Times директор Центра афганских исследований при Университете Ланьчжоу Чжу Юнбяо. <...>

Тем не менее, четырехдневное перемирие может послужить «окном возможностей» для мирового сообщества, чтобы продолжить посредничество и выяснить, есть ли шанс его продлить, считают некоторые эксперты.

Во время виртуального саммита БРИКС во вторник Си Цзиньпин заявил, что Китай призывает к скорейшему созыву международной мирной конференции, которая будет обладать авторитетом для формирования международного консенсуса в пользу мира и совместной работы по скорейшему поиску справедливого, устойчивого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса. <...>».

«Сделка была заключена после нескольких недель, во время которых Нетаньяху открыто выступал против любой паузы в военном наступлении Израиля на ХАМАС в секторе Газа, однако в это же время также росло политическое давление на премьер-министра, который столкнулся с резкой потерей поддержки избирателей после нападения ХАМАС 7 октября. <...>

В переговорах о перемирии в обмен на освобождение заложников можно увидеть попытку Нетаньяху и его кабинета сбалансировать две конкурирующих между собой задачи.

С одной стороны, поддержка соглашения об освобождении тех, кто находится в плену у ХАМАС и других вооруженных палестинских группировок в секторе Газа, пользуется широкой общественной поддержкой — во многом благодаря кампании, которую ведут семьи заложников. С другой стороны, есть опасение, что соглашение о существенном прекращении огня может ознаменовать начало конца войны Израиля против ХАМАС, — обеспокоенность, которую Нетаньяху отверг как «нонсенс». <...>

Ицхак Герцог, президент Израиля, однако, признал, что сделка — хотя и благородная — вызовет «понятные, болезненные и трудные опасения». <...>

Реакция ведущих израильских обозревателей в среду отразила продолжающиеся политические проблемы, с которыми сталкивается Нетаньяху, даже в момент попыток продвигать сделку. Так, Наум Барнеа, журналист газеты Yedioth Ahronoth, отметил, что «у Израиля нет другого выбора, кроме как получить по заслугам», связывая соглашение с провалами 7 октября. «Альтернатива оставить заложников во второй раз, после того как они были впервые оставлены в октябре, была бы гораздо хуже и гораздо опаснее. Помимо цены, которую это могло бы стоить в крови и жизнях, это оставило бы неизгладимое пятно на израильском правительстве и ЦАХАЛе».