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Политика ,  
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Армия Израиля ликвидировала главу военного флота ХАМАС

ЦАХАЛ: армия Израиля ликвидировала главу военного флота ХАМАС Амара Абу Джалалу
Израиль нанес авиаудар по югу Газы. По данным армии, погиб командующий военно-морскими силами палестинской группировки, участвовавший в разработке нападений. Израиль считает, что за время войны погиб каждый пятый боевик ХАМАС
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская армия ликвидировала командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщила ЦАХАЛ в телеграм-канале.

По нему нанесли авиаудар, вместе с ним погиб еще один сотрудник военно-морских сил ХАМАС, его личность ведомство не назвало. По сведениям Израиля, Амар Абу Джалал был одним из организаторов морских атак, предотвращенных ЦАХАЛ.

Израиль полагает, что военные действия против ХАМАС уже привели значительным потерям в десяти из 24 батальонов группировки, в каждом из которых до войны было около тысячи боевиков, выяснила Financial Times. Собеседник среди высокопоставленных израильских чиновников рассказал, что к этому дню убито около 5 тыс. из 25 тыс. боевиков группировки. «Это не 10 000, но и не 1 000. Это что-то среднее», — отметил он.

ЦАХАЛ регулярно отчитывается об ударам по высшим должностным лицам в ХАМАС. Так, месяц назад армия отчиталась о ликвидации главы совета (шуры) группировки в секторе Газа Усамы Мазини, а в середине ноября — об убийстве командира снайперских соединений Северной бригады ХАМАС Мохаммеда Калута.

Утром 24 ноября должно начаться четырехдневное перемирие. Стороны согласовали его для обмена заложников на заключенных. Тель-Авив уже заверил, что после выполнения условий сделки бои продолжатся в полную силу, а полностью цели могут быть достигнуты не раньше, чем через два месяца.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ ВМС

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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