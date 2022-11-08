В Москве арестовали мужчину по делу о госизмене

Фигурант дела Вердиян проходит по статье 275 УК, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет

Лефортовский суд Москвы (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по делу о государственной измене, следует из картотеки суда.

Фигурант дела — Г.К. Вердиян. Решение о заключении его под стражу суд принял 7 ноября. Мужчина проходит по статье 275 УК (государственная измена). Фабула дела неизвестна. Обычно в России дела о госизмене рассматриваются в закрытом режиме.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Лефортовского районного суда Москвы.

Статья о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или доходов осужденного за период до трех лет. Суд может назначить и более длительный срок в случае обвинения по нескольким эпизодам. Так произошло с журналистом Иваном Сафроновым, которого в сентябре приговорили к 22 годам.

По версии ФСБ, он сотрудничал со спецслужбами стран НАТО, собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, представляющие собой государственную тайну. Сафронов свою вину отрицает, отказался от сделки со следствием и связывает уголовное преследование со своей журналистской работой.

В октябре к семи с половиной годам лишения свободы приговорили 65-летнего физика Александра Луканина. Его задержали в 2020 году, заподозрив в передаче технологий в Китай. Знакомые Луканина рассказывали, что он делал блоки высоковольтного питания и хотел продавать озонаторы. Они же подтвердили, что разработками физика интересовались в Китае и Южной Корее.