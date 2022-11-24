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Освобожденный по УДО экс-силовик заявил о готовности участвовать в СВО

Освобожденный по УДО экс-силовик заявил о готовности участвовать в военной операции
Суд освободил по УДО бывшего силовика, осужденного за участие в передаче взятки. Он заключил сделку со следствием и получил четыре года колонии, а другие фигуранты — по 11 лет

Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), предпринимателя Тимура Дзусова, которого осудили на четыре года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает «Коммерсантъ».

Дзусов на заседании заявил, что «полностью осознал содеянное» и назвал совершенное им преступление «черным пятном на душе». Он добавил, что является кадровым военным, полностью поддерживает военную операцию на Украине и готов участвовать в боевых действиях, если его призовут: командовать мотострелковым взводом или ротой, а также управлять БМП или БТР.

Дзусов был задержан в декабре 2018 года. По версии следствия, он участвовал в передаче взяток заместителю начальника 11-го отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД Дмитрию Атаеву и начальнику 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части московского УЭБиПК Евгению Кашматову от топ-менеджера АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова.

Руководство компании заподозрили в хищении средств у главного военно-строительного управления Минобороны при возведении военных объектов. По данным следствия, Атаев и Кашматов получили 20 млн руб. от Чеснокова за прекращение проверок, при этом переговоры с представителями АО вел Дзусов.

После задержания Дзусов согласился сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение, его дело рассматривали в особом порядке. В январе 2021 года его приговорили к четырем годам колонии. Учитывая время ареста, Дзусов провел под стражей более половины срока — два года и десять месяцев. Его адвокат попросил отпустить подзащитного на свободу с учетом положительных характеристик. В УФСИН подтвердили, что Дзусов «не нарушает распорядок, всегда опрятен, уважителен и вежлив». Он должен выйти на свободу в начале декабря.

Атаева и Кашматова приговорили к 11 годам заключения и штрафам по 100 млн руб.

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В октябре сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях. Согласно предложению, если осужденный «проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга <...> и тем самым докажет свое исправление», то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания. Бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя инициативу, заявил, что «встав на путь добра, тебе будет трудно с него свернуть». Осенью в телеграм-каналах появилось видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует заключенных для отправки на Украину. Бизнесмен после этого предложил россиянам, которые не хотят, чтобы заключенные участвовали в военной операции, выбрать: «Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
УДО взятка ФСКН
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