Премьер Косово отложил штрафы за сербские номера по просьбе США

Приштина отложила на двое суток вступление в силу требование перерегистрировать сербские автономера на косовские по просьбе посольства США. Об этом косовский премьер Альбин Курти сообщил в Twitter.

«Я принимаю просьбу об отсрочке на 48 часов наложения штрафов за незаконные автомобильные номера «КМ» (и другие). Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней», — написал он, поблагодарив посла Джеффа Овеньера за участие.

Прежде полиция Косово обещала штрафовать нарушителей закона с утра 22 ноября, Приштина и Белград на переговорах 21 ноября не достигли успеха. Сербский президент Александр Вучич отметил, что ситуация находится на грани конфликта и призвал сохранить мир.

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