Вучич оценил ситуацию с Косово словами «на грани конфликта»

Ранее между сторонами прошли переговоры по вопросу сербских автономеров в Косово. Белград согласился не выдавать новые номерные знаки, а Приштина не отказалась от введения штрафов для водителей за использование сербских номеров

Александр Вучич (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В отношениях Сербии и Косово наступает тяжелый период, ситуация находится на грани конфликта, но причин паниковать нет, заявил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к гражданам, передает Pink.

Сербский лидер решил выступить с заявлением после того, как его переговоры с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе 21 ноября не увенчались успехом. Стороны пытались решить разногласия по поводу автомобильных номеров, но не достигли соглашения.

Приштина требует, чтобы проживающие в Косово сербы не использовали сербские автономера, а перерегистрировали их на косовские. С 21 ноября в частично признанном государстве (среди не признавших его независимость есть и Россия) должны были начать штрафовать тех, кто ездит с сербскими номерами.

Как ранее сообщил Вучич, посредник со стороны ЕС, глава дипломатии союза Жозеп Боррель, на переговорах потребовал, чтобы Приштина не выписывала штрафы, а Белград не выдавал новые номера.

«Мы должны постараться показать, что ни на секунду не хотели конфликтов. <...> Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир. Что касается нас, то Сербия будет уважать [требование Борреля] и не будет выдавать новые номерные знаки» — сказал Вучич в обращении.

Курти, как указывает косовское телевидение RTK, назвал предложение Борреля неприемлемым, поскольку ЕС не стал брать на себя ответственность за «окончательное соглашение о нормализации отношений между двумя странами». По его словам, Приштина предлагала заключить соглашение до марта 2023 года, но в ЕС отказались от этого крайнего срока.

Полиция Косово предупредила, что начнет наложение штрафов уже утром 22 ноября, сообщает RTK. Вучич в обращении заявил, что «все, что есть у приштинской полиции, было отправлено на север Косово», пишет Informer.

Косовские сербы, еще ранее выражавшие несогласие с позицией Приштины по автономерам, в начале ноября объявили, что покидают политические институты Косово, в том числе парламент и правительство, пока власти не пересмотрят решение о номерных знаках.